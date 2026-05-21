Empate en California: las encuestas que preocupan a los candidatos que buscan el cargo de Gavin Newsom

A menos de dos semanas de las elecciones primarias del 2 de junio de 2026, las encuestas muestran una pelea ajustada entre el republicano Steve Hilton y el demócrata Xavier Becerra en la carrera para reemplazar al gobernador Gavin Newsom en California. Bajo el sistema “top-two” del estado, los dos candidatos más votados avanzarán a las elecciones generales de noviembre sin importar su afiliación política.

Encuestas en California: Hilton y Becerra quedan separados por menos de un punto

Según el promedio de sondeos publicado por RealClearPolling entre el 3 y el 16 de mayo, Hilton lidera la carrera con el 20,8% de intención de voto, seguido por Becerra con el 20,6%.

Los estudios actuales marcan distintos escenarios de empate técnico:

Encuesta de Emerson College (14 al 16 de mayo): Hilton y Becerra aparecen empatados con el 22% de apoyo cada uno.

(14 al 16 de mayo): Hilton y Becerra aparecen empatados con el 22% de apoyo cada uno. Sondeo de Evitarus (14 al 16 de mayo): Hilton obtiene el 22%, Becerra el 21%, Tom Steyer el 15% y Chad Bianco el 10%.

(14 al 16 de mayo): Hilton obtiene el 22%, Becerra el 21%, el 15% y el 10%. Estudio de David Binder Research (9 y 10 de mayo): Becerra lidera con el 19% frente al 17% de Hilton.

De acuerdo con KQED, el crecimiento de Becerra en las últimas semanas se consolidó luego de la salida del exrepresentante Eric Swalwell de la contienda. La emisora pública también señaló que el exsecretario de Salud federal logró sostener su respaldo pese a los ataques recibidos durante debates y campañas publicitarias.

Primaria de California 2026: cómo la división demócrata favorece una carrera abierta

El multimillonario Tom Steyer se mantiene como uno de los principales competidores dentro del Partido Demócrata. Según el promedio de RealClearPolling, el empresario y activista acumula el 14,6% de intención de voto.

KQED destacó además que Steyer ya destinó cerca de US$193 millones de dólares a su propia campaña, una cifra récord para una elección a gobernador en California.

La excongresista Katie Porter aparece más atrás con el 9,3%, mientras que el alcalde de San José, Matt Mahan, ronda el 7% de apoyo.

Según la encuesta de Evitarus encargada por el Partido Demócrata de California y publicada el martes 19 de mayo, todavía existe un alto porcentaje de electores indecisos, el 13% del total y el 17% entre los votantes demócratas.

“En los últimos meses, he afirmado que los demócratas de California harían lo necesario para garantizar la elección de un demócrata como nuestro próximo gobernador”, afirmó Rusty Hicks, presidente del Partido Demócrata estatal, en declaraciones citadas por KQED.

Steve Hilton y Donald Trump: el respaldo que reordena la primaria de California

Dentro del bloque republicano, Hilton consolidó su crecimiento después del respaldo público que Donald Trump le dio en abril. Según KQED, la distancia entre Hilton y el alguacil del condado de Riverside, Chad Bianco, se amplió durante las últimas semanas.

Bianco aparece cuarto en el promedio de encuestas con el 12,4% de intención de voto, lo que mantiene abierta la disputa en el voto conservador de la primaria abierta de California.

Katie Porter, Tom Steyer, Steve Hilton, Chad Bianco, Xavier Becerra y Matt Mahan, candidatos por la gobernación de California (AP Photo/Ethan Swope) Ethan Swope - FR171736 AP

La fragmentación del voto y el alto nivel de indecisos mantienen abierta la pelea por los dos lugares que dan acceso a la elección general del 3 de noviembre de 2026.