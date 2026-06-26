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Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 27 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
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El pronóstico del tiempo para San Francisco, California, indica que el sábado 27 de junio la temperatura rondará entre 58 y 65 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 5%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 12 a 21 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en San Francisco

  • Velocidad y dirección del viento: 12 a 21 mph, Oeste
  • Probabilidad de precipitación: 5%
  • Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para el fin de semana en San Francisco, California

El sábado 27 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 21 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 14 a 20 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El domingo 28 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 14 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 20 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
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