Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 1 de junio

El pronóstico del tiempo para San Francisco, California, indica que el lunes 1 de junio la temperatura rondará entre 53 y 72 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 2%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 10 mph. La dirección será Oestesuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en San Francisco



Velocidad y dirección del viento : 3 a 10 mph, Oestesuroeste

: 3 a 10 mph, Oestesuroeste Probabilidad de precipitación : 2%

: 2% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en San Francisco, California

El lunes 1 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El martes 2 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El miércoles 3 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El jueves 4 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El viernes 5 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El sábado 6 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 16 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 7 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 16 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.