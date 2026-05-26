Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 26 de mayo

El pronóstico del tiempo para San Francisco, California, indica que el martes 26 de mayo la temperatura rondará entre 52 y 66 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: leve probabilidad de llovizna, luego mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 10%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 12 a 21 mph. La dirección será Oestenoroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: leve probabilidad de llovizna, luego mayormente soleado.

El tiempo en la noche en San Francisco



Velocidad y dirección del viento : 12 a 21 mph, Oestenoroeste

: 12 a 21 mph, Oestenoroeste Probabilidad de precipitación : 10%

: 10% Pronóstico: leve probabilidad de llovizna, luego mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en San Francisco, California

El martes 26 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 21 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de llovizna, luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 10%.

: 10%. A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de llovizna. Probabilidad de precipitación: 4%.

El miércoles 27 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 8%.

: 8%. A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 18 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El jueves 28 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El viernes 29 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 7%.

: 7%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El sábado 30 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 31 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El lunes 1 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.