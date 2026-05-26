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Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 26 de mayo

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 26 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 26 de mayo
Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 26 de mayo Tuxyso - Own work, CC BY-SA 3.0

El pronóstico del tiempo para San Francisco, California, indica que el martes 26 de mayo la temperatura rondará entre 52 y 66 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: leve probabilidad de llovizna, luego mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 10%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 12 a 21 mph. La dirección será Oestenoroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: leve probabilidad de llovizna, luego mayormente soleado.

El tiempo en la noche en San Francisco

  • Velocidad y dirección del viento: 12 a 21 mph, Oestenoroeste
  • Probabilidad de precipitación: 10%
  • Pronóstico: leve probabilidad de llovizna, luego mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en San Francisco, California

El martes 26 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 21 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de llovizna, luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de llovizna. Probabilidad de precipitación: 4%.

El miércoles 27 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 18 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El jueves 28 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El viernes 29 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El sábado 30 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 31 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El lunes 1 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
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