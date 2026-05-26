Cierra corte de inmigración en San Francisco y miles de solicitantes de asilo quedan en el limbo: qué deben hacer ahora

A principios de mayo, luego de una reducción drástica de personal, la corte de inmigración en San Francisco, en California, cerró abruptamente, lo que dejó a muchos migrantes y abogados con interrogantes sobre los casos asignados. Finalmente, los expedientes fueron transferidos a un tribunal en Concord, que enfrenta una alta carga administrativa.

Cierre de la corte de inmigración en San Francisco: qué pasa con los casos de asilo

El cierre definitivo del tribunal de inmigración de San Francisco forma parte de la reestructuración del sistema judicial estadounidense bajo la administración del presidente Donald Trump. El recinto, que contaba con 21 jueces al inicio de su mandato, quedó solo con dos para el 1° de mayo, según informó Associated Press.

El cierre de la corte de inmigración de San Francisco, planeado para 2027, se adelantó por la renuncia y el despido de jueces Freepik

En primera instancia, el cierre estaba planeado para 2027 como una medida de ahorro. Sin embargo, el proceso se aceleró debido a que casi todos los jueces renunciaron, se jubilaron o fueron despedidos.

Con la decisión, se convirtió en la primera gran ciudad de EE.UU. sin una corte primaria de inmigración. La medida generó incertidumbre y desorganización en una región con una amplia red de servicios para inmigrantes.

Tras esta medida, miles de solicitantes de asilo, que tenían sus procesos asignados a la corte, quedaron en el limbo. Posteriormente, las autoridades informaron que los más de 117 mil expedientes que manejaba San Francisco fueron transferidos a Concord, ubicada a unas 30 millas (48 kilómetros) de distancia.

Por qué cerró la corte de inmigración de San Francisco y cuántos jueces quedan

El cierre del tribunal forma parte de una estrategia más amplia del gobierno federal, que busca reformar el sistema judicial por decisiones sobre los beneficios migratorios. A lo largo de Estados Unidos, la administración Trump despidió a casi 100 jueces que eran considerados “demasiado liberales”.

En este escenario, San Francisco era conocida por ser una de las cortes más favorables para los solicitantes de asilo. Esto se debe a que contaba con una tasa de otorgamiento de alivio legal del 75%, muy por encima del promedio nacional del 43%.

La corte de inmigración de San Francisco era conocida por su alto porcentaje de otorgamiento de alivio migratorio a los solicitantes de asilo Freepik

Algunos exjueces creen que el recinto fue un blanco específico por lo que representaba en términos de protección a inmigrantes.

“El panorama jurídico era muy dinámico, así que creo que si uno busca un tribunal específico, debería fijarse en lo que representa San Francisco”, expresó Jeremiah Johnson, juez de inmigración en la ciudad hasta que fue despedido en noviembre, citado por AP.

En Concord, hacia donde fueron trasladados todos los casos, el tribunal también atraviesa una situación compleja. Antes del traslado, ya contaba con 60.000 expedientes de inmigración. Además, el recorte de personal fue drástico: a principios de 2025, el cuerpo judicial contaba con 11 jueces; ahora solo tiene cinco.

Traslado a Concord: demoras, audiencias y permisos de trabajo bajo riesgo para migrantes

El traslado a Concord complica el transporte para los clientes y abogados que dependen del transporte público. Las audiencias que generalmente tardan 10 minutos, ahora comprenden viajes de varias horas.

Por otro lado, algunos abogados reportaron cancelaciones de último minuto y casos que se reinician constantemente por los cambios sucesivos de jueces asignados, lo que deja a los inmigrantes vulnerables a la deportación.

“El terreno está en constante movimiento bajo nuestros pies, ya sea por el despido de jueces y la cancelación de audiencias, por el arresto de nuestros clientes o por la denegación de solicitudes que antes eran habituales y rutinarias”, analizó Judah Lakin, abogado de inmigración con sede en Oakland.

Otra complicación es que, debido a los retrasos generados por la falta de jueces, la documentación legal de los inmigrantes, como los permisos de trabajo, puede caducar antes de que logren tener su audiencia. Esto provoca que muchos tengan dificultades para subsistir mientras avanza el proceso migratorio.

Según Dana Leigh Marks, una exjueza de inmigración de San Francisco que se jubiló en 2021 después de 35 años en el cargo, la decisión forma parte de un objetivo de la administración Trump de socavar el debido proceso.

“Todo forma parte de las diversas maneras, tanto grandes como pequeñas, en que la administración Trump está tratando de expulsar a los no ciudadanos de EE.UU.”, sostuvo.