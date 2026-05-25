Aprobaron el Costco más grande de California después de dos años de juicios: dónde queda y qué servicios ofrece

El Concejo Municipal de Fresno dio luz verde municipal al proyecto del almacén Costco más grande de California, después de dos años de disputa legal. Finalmente, el proyecto tendrá 219 mil pies cuadrados (20.345 metros cuadrados). Entre sus servicios, incluirá una sección para la entrega a domicilio, además de una gasolinera y un lavado de autos.

Dónde estará ubicado el nuevo Costco de Fresno, el más grande de California

La nueva tienda de Costco, que inicialmente iba a tener 240 mil pies cuadrados (22.296 metros cuadrados) para superar el récord nacional, se ubicará en un terreno de 22,4 acres en la intersección de Northwest Herndon Avenue y North Riverside Drive, según informó SF Gate.

Actualmente, la tienda más grande es la de Salt Lake City, de una dimensión total de 235 mil pies cuadrados (21.832 metros cuadrados).

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El nuevo supermercado está destinado a reemplazar la ubicación actual en West Shaw. Este recinto fue construido en 1985 y es históricamente significativo por ser la primera sucursal de la empresa minorista en California.

En una primera instancia, las construcciones iban a comenzar en el otoño de 2024, con el objetivo de terminarlas a finales de 2025. Sin embargo, las batallas judiciales retrasaron su inicio.

Qué servicios tendrá el nuevo Costco de Fresno: gasolinera, lavado de autos y entregas

Con la dimensión final pactada en 219 mil pies cuadrados (20.345 metros cuadrados), se espera que el recinto cuente con servicios diversos, como:

Un espacio de 47.000 pies cuadrados (4366 metros cuadrados) destinado a la entrega a domicilio de artículos grandes (como refrigeradores o televisores).

destinado a la de artículos grandes (como refrigeradores o televisores). Una estación de gasolina de 32 surtidores.

Un lavadero de autos.

Estaciones de carga.

El nuevo Costco de California contará con un espacio destinado a la entrega a domicilio de artículos grandes David Zalubowski - AP

Durante las discusiones sobre el proyecto, el fiscal municipal Andrew Janz y Anna Shimko, abogada que representa a Costco, defendieron el proyecto y sostuvieron que los planes cumplirían con las exigencias judiciales.

“Todo lo que ha hecho la ciudad ha sido muy bien planificado y responde a todo lo que planteó el tribunal”, aseguró Shimko, citada por Fresno Bee.

Por qué el nuevo Costco de Fresno estuvo frenado por una disputa ambiental y de zonificación

Los retrasos en el comienzo del proyecto se deben a que fue motivo de una disputa legal de dos años. En julio de 2025, el juez Jonathan Skiles detuvo los planes al alegar que la ciudad no cumplía con normas de zonificación ni con exigencias ambientales vinculadas al cambio climático. Esto finalmente obligó a invalidar el reporte de impacto ambiental original y presentar un nuevo informe.

La demanda fue iniciada en 2024 por la Coalición Herndon-Riverside. La organización sostiene que la ciudad ha desperdiciado la oportunidad de corregir un “trabajo defectuoso”.

El portavoz y abogado del grupo, Daniel Brannick, argumenta que la ciudad se limitó a “mover papeles” sin cambiar realmente la documentación original, y llegó, según el grupo, a las mismas conclusiones erróneas sobre la Ley de Calidad Ambiental de California (CEQA, por sus siglas en inglés).

La organización además afirma que el edificio, por su diseño y funciones, se asemeja más a un centro de distribución que a un centro minorista tradicional, lo cual sería ilegal bajo las regulaciones de zonificación actuales para esa parcela específica.

A pesar de que el proyecto fue aprobado unánimemente tras la presentación de un nuevo informe ambiental, la batalla legal parece lejos de terminar. “Si aprueban el proyecto hoy, volveremos a los tribunales”, había advertido Brannick antes de la votación.

Por su parte, la abogada de Costco defendió el proyecto y sostuvo que la ciudad es la entidad que está en la mejor posición para interpretar las normas de zonificación. “Tenemos plena confianza en que no se les ha presentado nada que pueda socavar sus conclusiones sobre la coherencia de la zonificación”, completó durante la audiencia.