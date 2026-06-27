Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 27 de junio

El pronóstico del tiempo para San Francisco, California, indica que el sábado 27 de junio la temperatura rondará entre 58 y 63 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: leve probabilidad de lloviznas y luego mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 15%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 21 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: leve probabilidad de lloviznas y luego mayormente soleado.

El tiempo en la noche en San Francisco



Velocidad y dirección del viento : 10 a 21 mph, Oeste

: 10 a 21 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 15%

: 15% Pronóstico: leve probabilidad de lloviznas y luego mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en San Francisco, California

El sábado 27 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 21 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de lloviznas y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 14 a 20 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El domingo 28 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 14 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 18 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El lunes 29 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 14 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El martes 30 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El miércoles 1 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El jueves 2 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 15 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El viernes 3 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 15 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.