Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 27 de junio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 27 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para San Francisco, California, indica que el sábado 27 de junio la temperatura rondará entre 58 y 63 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: leve probabilidad de lloviznas y luego mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 15%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 21 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: leve probabilidad de lloviznas y luego mayormente soleado.
El tiempo en la noche en San Francisco
- Velocidad y dirección del viento: 10 a 21 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 15%
- Pronóstico: leve probabilidad de lloviznas y luego mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en San Francisco, California
El sábado 27 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 21 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de lloviznas y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 14 a 20 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.
El domingo 28 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 14 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 18 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El lunes 29 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 14 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El martes 30 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.
El miércoles 1 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El jueves 2 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 15 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El viernes 3 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 15 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.
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