Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el sábado 27 de junio la temperatura rondará entre 56 y 72 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 1%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 8 a 15 mph. La dirección será Oestenoroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en San José



Velocidad y dirección del viento : 8 a 15 mph, Oestenoroeste

: 8 a 15 mph, Oestenoroeste Probabilidad de precipitación : 1%

: 1% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para el fin de semana en San José, California

El sábado 27 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 15 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 16 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El domingo 28 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 14 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.