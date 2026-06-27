Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 27 de junio

El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el sábado 27 de junio la temperatura rondará entre 59 y 72 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 1%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 7 a 15 mph. La dirección será Oestenoroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en San José



Velocidad y dirección del viento : 7 a 15 mph, Oestenoroeste

: 7 a 15 mph, Oestenoroeste Probabilidad de precipitación : 1%

: 1% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en San José, California

El sábado 27 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 15 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de lloviznas. Probabilidad de precipitación: 15%.

El domingo 28 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 13 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 15 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El lunes 29 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 12 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 13 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El martes 30 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El miércoles 1 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El jueves 2 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El viernes 3 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.