Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 29 de abril
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 29 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el miércoles 29 de abril la temperatura rondará entre 46 y 78 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: áreas de niebla y luego soleado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 10 mph. La dirección será Oestenoroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: áreas de niebla y luego soleado.
El tiempo en la noche en San José
- Velocidad y dirección del viento: 1 a 10 mph, Oestenoroeste
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: áreas de niebla y luego soleado
El pronóstico para los próximos días en San José, California
El miércoles 29 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: áreas de niebla y luego soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado y luego niebla dispersa. Probabilidad de precipitación: 0%.
El jueves 30 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: niebla dispersa y luego soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado y luego niebla dispersa. Probabilidad de precipitación: 0%.
El viernes 1 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: niebla dispersa y luego soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado y luego áreas de niebla. Probabilidad de precipitación: 0%.
El sábado 2 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El domingo 3 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: niebla dispersa y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
- A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El lunes 4 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 17%.
- A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 14%.
El martes 5 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: niebla dispersa. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego niebla dispersa. Probabilidad de precipitación: 15%.
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