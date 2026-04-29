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Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 29 de abril

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 29 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 29 de abril
Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 29 de abril Godofredo A. Vásquez - AP

El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el miércoles 29 de abril la temperatura rondará entre 46 y 78 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: áreas de niebla y luego soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 10 mph. La dirección será Oestenoroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: áreas de niebla y luego soleado.

El tiempo en la noche en San José

  • Velocidad y dirección del viento: 1 a 10 mph, Oestenoroeste
  • Probabilidad de precipitación: 0%
  • Pronóstico: áreas de niebla y luego soleado

El pronóstico para los próximos días en San José, California

El miércoles 29 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: áreas de niebla y luego soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado y luego niebla dispersa. Probabilidad de precipitación: 0%.

El jueves 30 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: niebla dispersa y luego soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado y luego niebla dispersa. Probabilidad de precipitación: 0%.

El viernes 1 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: niebla dispersa y luego soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado y luego áreas de niebla. Probabilidad de precipitación: 0%.

El sábado 2 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 3 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: niebla dispersa y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El lunes 4 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 17%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 14%.

El martes 5 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: niebla dispersa. Probabilidad de precipitación: 15%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego niebla dispersa. Probabilidad de precipitación: 15%.
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