Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 29 de abril

El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el miércoles 29 de abril la temperatura rondará entre 46 y 78 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: áreas de niebla y luego soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 10 mph. La dirección será Oestenoroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: áreas de niebla y luego soleado.

El tiempo en la noche en San José



Velocidad y dirección del viento : 1 a 10 mph, Oestenoroeste

: 1 a 10 mph, Oestenoroeste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: áreas de niebla y luego soleado

El pronóstico para los próximos días en San José, California

El miércoles 29 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: áreas de niebla y luego soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado y luego niebla dispersa. Probabilidad de precipitación: 0%.

El jueves 30 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: niebla dispersa y luego soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado y luego niebla dispersa. Probabilidad de precipitación: 0%.

El viernes 1 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: niebla dispersa y luego soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado y luego áreas de niebla. Probabilidad de precipitación: 0%.

El sábado 2 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 3 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: niebla dispersa y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El lunes 4 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 17%.

: 17%. A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 14%.

El martes 5 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: niebla dispersa. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego niebla dispersa. Probabilidad de precipitación: 15%.