Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 3 de junio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 3 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el miércoles 3 de junio la temperatura rondará entre 55 y 83 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 13 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en San José
- Velocidad y dirección del viento: 1 a 13 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en San José, California
El miércoles 3 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El jueves 4 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
- A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El viernes 5 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El sábado 6 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El domingo 7 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El lunes 8 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.
El martes 9 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.
LA NACION
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