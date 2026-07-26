Comida gratis en California en la última semana de julio: calendario y dónde entregan bolsas de alimentos frescos
Del 27 de julio al 2 de agosto habrá despensas, comedores y repartos de productos frescos en Los Ángeles, San Francisco, San Diego y otras localidades
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Entre el lunes 27 y el viernes 31 de julio, 57 sedes de 16 ciudades ofrecerán comida gratis en California mediante despensas, comedores sociales y bolsas de productos frescos para personas que necesitan asistencia alimentaria. A su vez, durante el fin de semana del 1° y 2 de agosto habrá nuevas jornadas de distribución en 13 localidades.
Los bancos de alimentos que coordinan la ayuda gratis en California
Cuatro entidades regionales respaldan la red de organizaciones que brinda ayuda nutricional en distintos condados de California. Feeding San Diego trabaja con el objetivo de combatir el hambre en el condado de San Diego. Sus programas están dirigidos a niños, familias, veteranos, personas mayores y otros grupos que necesitan alimentos.
Por su parte, Los Angeles Regional Food Bank conecta a los residentes del condado de Los Ángeles con cientos de despensas locales. También facilita el acceso a CalFresh, al programa WIC para mujeres, bebés y niños, y a servicios de comidas para adultos mayores.
En San Francisco y el condado de Marin, SF-Marin Food Bank distribuye productos frescos, proteínas y alimentos no perecederos. Su red ofrece ayuda semanal, mensual y de emergencia, además de entregas a domicilio destinadas a poblaciones vulnerables.
La asistencia se extiende a los condados de Contra Costa y Solano mediante Food Bank of Contra Costa and Solano. La entidad proporciona alimentos, productos frescos y comidas sin costo. Sus iniciativas incluyen comedores que sirven platos calientes y entregas de entre 15 y 20 libras (entre 6,8 y 9,1 kilogramos) de frutas y verduras.
Algunos bancos de alimentos advierten que los cronogramas pueden cambiar y recomiendan confirmar la información directamente con cada sede antes de asistir.
Comida gratis en San Francisco: direcciones y horarios del 27 al 31 de julio
Los establecimientos incluidos en el cronograma de San Francisco ofrecerán servicios de despensa durante los últimos cinco días hábiles de julio.
|Fecha
|Organización y dirección
|Horario
Lunes 27 de julio
The Women’s Building, 3543 18th St
9 a 10 hs
Lunes 27 de julio
City Team Food Pantry, 164 6th St
10 a 11 hs
Lunes 27 de julio
St. Dominic’s Food Pantry, 2390 Bush St
10 a 11 hs
Martes 28 de julio
Church Street Pantry, 152 Church St
11.30 a 12.50 hs
Martes 28 de julio
One Treasure Island, 850 Avenue I
15 a 17 hs
Miércoles 29 de julio
Webster Eddy Food Pantry, 1280 Webster St
8.30 a 9.30 hs
Miércoles 29 de julio
Richmond District YMCA, 360 18th Ave
10 a 12 hs
Miércoles 29 de julio
Macedonia Baptist Church, 2135 Sutter St
10 a 11.30 hs
Jueves 30 de julio
Youth With A Mission, 357 Ellis St
13.30 a 15.30 hs
Jueves 30 de julio
MEI Food Pantry, 1040 Bush St
14.30 a 15.30 hs
Jueves 30 de julio
Bernal Heights Neighborhood, 515 Cortland Ave
14.30 a 15.30 hs
Jueves 30 de julio
St. Anthony’s Foundation, 121 Golden Gate Ave
15 a 16 hs
Viernes 31 de julio
Iglesia Presbiteriana de la Misión, 3261 23rd St
7.30 a 8.30 hs
Viernes 31 de julio
Western Addition FRC Pantry, 1530 Buchanan St
10.30 a 11.30 hs
Viernes 31 de julio
Bethel A.M.E. Church, 916 Laguna St
11 a 13 hs
Viernes 31 de julio
La Voz Pantry, 470 Ellis St
14.30 a 16.30 hs
Comida gratis en el sur de California: sedes en Los Ángeles, San Diego y otras ciudades
Las sedes de Los Ángeles, San Diego, Long Beach, Oceanside, Fallbrook, Lancaster, Pomona, Pasadena y Santa Mónica ofrecerán asistencia alimentaria mediante despensas, comidas calientes, comedores sociales y bolsas de productos frescos.
Los Ángeles
|Fecha
|Organización y dirección
|Horario
|Servicio
Lunes 27 de julio
Central City Neighborhood Partners, 501 S. Bixel Street
14 a 17 hs
Despensa
Martes 28 de julio
Karsh Family Social Service Center, 3750 W. 6th Street
12 a 14 hs
Despensa
Miércoles 29 de julio
Centro de Vida International Church, 9251 Burnet Avenue
9 a 12 hs
Despensa
Miércoles 29 a viernes 31 de julio
St. Francis Center, 1835 S. Hope Street
11 a 12.30 hs
Despensa
Jueves 30 de julio
IVCINYA Foundation, 8928 Figueroa St
9.30 a 13 hs
Despensa
Jueves 30 de julio
St. Francis Center-Hubert Humphrey Clinic, 5850 S. Main Street
10.30 a 12 hs
Despensa
Viernes 31 de julio
Iglesia Cristiana El Shaddai USA, 5518 S. Broadway
9 a 10 hs
Despensa
San Diego
|Fecha
|Organización y dirección
|Horario
|Servicio
Lunes 27 a viernes 31 de julio
Community Christian Service Agency, 4167 Rappahannock Ave
9.30 a 16 hs
Despensa
Lunes 27 a viernes 31 de julio
City Heights Assembly of God, 3737 Wightman Street
13 a 15 hs
Comidas calientes y despensa
Jueves 30 de julio
El Cajon Valley Summer Pantry, 201 E Douglas Ave
11.30 a 13 hs
Bolsas de alimentos frescos
Viernes 31 de julio
Escondido High School Pantry, 1535 N Broadway
14.30 a 15.30 hs
Despensa
Long Beach
|Fecha
|Organización y dirección
|Horario
|Servicio
Lunes 27 a viernes 31 de julio
Christian Outreach in Action, 515 E. 3rd St.
10 a 12 hs
Despensa
Lunes 27 a miércoles 29 y viernes 31 de julio
Salvation Army of Long Beach Citadel, 3092 Long Beach Blvd
9 a 12 hs
Despensa
Viernes 31 de julio
Journey of Love, 20320 Norwalk Blvd
8 a 9.30 hs
Despensa
Oceanside
|Fecha
|Organización y dirección
|Horario
|Servicio
Lunes 27 a viernes 31 de julio
Brother Benno Foundation, 3260 Production Avenue
6.30 a 10 hs
Comedor social y despensa
Fallbrook
|Fecha
|Organización y dirección
|Horario
|Servicio
Lunes 27 a jueves 30 de julio
Fallbrook Food Pantry, 140 North Brandon Rd.
9.30 a 12.30 hs
Despensa
Viernes 31 de julio
Fallbrook Food Pantry, 140 North Brandon Rd.
9.30 a 12.30 hs y 16 a 18 hs
Despensa
Lancaster
|Fecha
|Organización y dirección
|Horario
|Servicio
Martes 28 y jueves 30 de julio
Salvation Army-Lancaster Corp, 44517 Sierra Highway
13.30 a 14.30 hs
Despensa
Martes 28 a jueves 30 de julio
Grace Resource Center, Inc., 45134 N. Sierra Hwy.
10.15 a 12 hs para peatones; 13 a 15 hs para automóviles
Despensa
Miércoles 29 de julio
Desert Vineyard Christian Fellowship, 1011 East Ave I
11 a 14 hs
Despensa
Pomona
|Fecha
|Organización y dirección
|Horario
|Servicio
Lunes 27 a jueves 30 de julio
Inland Valley Hope Partners, 1753 N. Park Ave
9 a 14.30 hs
Despensa
Viernes 31 de julio
New Life Community Church, 275 E. Foothill Boulevard
11 a 15 hs
Despensa
Pasadena
|Fecha
|Organización y dirección
|Horario
|Servicio
Martes 28 de julio
Foothill Unity Center, 191 N. Oak Avenue
9 a 11.30 hs
Despensa
Martes 28 a jueves 30 de julio
Pasadena City College Foundation, 1570 E. Colorado Blvd
10 a 16 hs
Despensa
Martes 28 y miércoles 29 de julio
Friends In Deed, 444 E. Washington Boulevard
10 a 15 hs
Despensa
Jueves 30 de julio
Friends In Deed, 444 E. Washington Boulevard
10 a 13 hs
Despensa
Viernes 31 de julio
Pasadena SDA Church, 1280 E. Washington Blvd
9 a 12 hs
Despensa
Santa Monica
|Fecha
|Organización y dirección
|Horario
|Servicio
Martes 28 a jueves 30 de julio
Step Up on 2nd, 1328 2nd Street
12 a 14 hs
Despensa
Miércoles 29 de julio
WSFB-Church on Pearl Pantry, 1520 Pearl Street
14.30 a 17.30 hs
Despensa
Jueves 30 de julio
WSFB-Virginia Ave Park, 2200 Virginia Avenue
11 a 12 hs
Despensa
Viernes 31 de julio
Step Up on 2nd, 1328 2nd Street
11 a 12 hs
Despensa
Ayuda alimentaria en las ciudades del norte de California
La programación del norte de California abarca Richmond, Concord, Fairfield, Vacaville, Oroville y Red Bluff. Algunos establecimientos funcionarán durante los cinco días hábiles, mientras que otros abrirán en jornadas específicas.
Richmond
|Fecha
|Organización y dirección
|Horario
|Servicio
Lunes 27 a viernes 31 de julio
Bay Area Rescue Mission, 200 Macdonald Ave
6 a 7.45 hs; 11 a 13 hs; 16 a 17.45 hs
Comedor social
Lunes 27 a viernes 31 de julio
GRIP Souper Center, 165 22nd St
11.30 a 12.45 hs
Comedor social
Jueves 30 de julio
Multicultural Institute, 3600 MacDonald Ave
9 a 11 hs
Despensa
Concord
|Fecha
|Organización y dirección
|Horario
|Servicio
Lunes 27 a miércoles 29 de julio
Monument Crisis Center, 1990 Market St
9 a 12 hs
Despensa
Lunes 27 a miércoles 29 y viernes 31 de julio
SHARE, First Christian Church, 3039 Willow Pass Rd
10 a 13.30 hs
Despensa
Fairfield
|Fecha
|Organización y dirección
|Horario
|Servicio
Lunes 27 a miércoles 29 y viernes 31 de julio
Fairfield City Church, 743 E Tabor Ave
13 a 15 hs
Despensa
Jueves 30 de julio
Mount Calvary Baptist Church, 1735 Enterprise Dr, Bldg 3
13 a 15 hs
Despensa
Vacaville
|Fecha
|Organización y dirección
|Horario
|Servicio
Lunes 27 a miércoles 29 y viernes 31 de julio
St. Mary’s Catholic Church, 350 Stinson Ave
10 a 11.45 hs
Despensa
Martes 28 de julio
Joint Church for Community Meals, 300 West St
13 a 14 hs
Comedor social
Jueves 30 de julio
St. Mary’s Catholic Church, 350 Stinson Ave
17 a 18.30 hs
Despensa
Viernes 31 de julio
Joint Church for Community Meals, 300 West St
16.30 a 18 hs
Comedor social
Oroville
|Fecha
|Organización y dirección
|Horario
|Servicio
Lunes 27 a viernes 31 de julio
Oroville Rescue Mission, 4250 Lincoln Blvd
6.45 a 19 hs
Comedor social
Martes 28 a viernes 31 de julio
Oroville Hope Center, 2620 S 5th Ave
10 a 14.30 hs
Comedor y despensa
Red Bluff
|Fecha
|Organización y dirección
|Horario
|Servicio
Lunes 27 a viernes 31 de julio
The Lords Table Table- St. Peters, 510 Jefferson St
12 a 13 hs
Comedor social
Lunes 27 a viernes 31 de julio
Salvation Army Red Bluff, 940 Walnut St
13 a 15 hs
Despensa
¿Qué centros entregan alimentos el fin de semana del 1° y 2 de agosto?
La actividad continuará el sábado y el domingo en distintas ciudades. El cronograma incluye despensas, desayunos, comedores sociales y puntos destinados específicamente a la distribución de bolsas de frutas y verduras.
San Francisco
|Fecha
|Organización y dirección
|Horario
|Servicio
Sábado 1° de agosto
Visitacion Valley Baptist Church, 45 Leland Ave
8.15 a 9.15 hs
Despensa
Sábado 1° de agosto
Reality SF, 1325 Valencia St
9 a 10 hs
Despensa
Sábado 1° de agosto
Food Pantry at St. Gregory’s, 500 De Haro St
10.30 a 12.30 hs
Despensa
Sábado 1° de agosto
Holy Trinity Greek Orthodox Church, 999 Brotherhood Way
11.30 a 12.30 hs
Despensa
Sábado 1° de agosto
Grace Fellowship Community Church, 3265 16th St
13.30 a 14.30 hs
Despensa
San Diego
|Fecha
|Organización y dirección
|Horario
|Servicio
Sábado 1° de agosto
Church of the Nazarene, 4101 University Avenue
9 a 11 hs
Despensa
Domingo 2 de agosto
Abundant Grace Christian Center, 5858 El Cajon Boulevard
11.30 a 12.30 hs
Despensa
Oceanside
|Fecha
|Organización y dirección
|Horario
|Servicio
Sábado 1° de agosto
Brother Benno Foundation, 3260 Production Avenue
9 a 11.30 hs
Comedor social, desayuno y despensa
Los Ángeles
|Fecha
|Organización y dirección
|Horario
|Servicio
Sábado 1° de agosto
First Unitarian Church, 2936 W. 8th Street
7 a 9.30 hs
Despensa
Sábado 1° de agosto
Los Angeles First Church of the Nazarene, 3401 W. 3rd Street
8 a 10 hs
Despensa
Sábado 1° de agosto
Christ Living Gospel, 2221 Workman St.
8.30 a 12 hs
Despensa
Sábado 1° de agosto
Blessed Sacrament Food Pantry, 6657 Sunset Blvd.
9 a 12 hs
Despensa
Sábado 1° de agosto
Toberman Neighborhood Center, 131 N. Grand Ave, San Pedro
9 a 14 hs
Despensa
Sábado 1° de agosto
Rose Banner Ministries Inc., 5014 S. Western Avenue
10 a 12 hs
Despensa
Sábado 1° de agosto
One Generation, 18255 Victory Blvd., Reseda
10 a 14 hs
Despensa
Sábado 1° de agosto
St. Francis Center, 1835 S. Hope Street
11 a 12.30 hs
Despensa
Domingo 2 de agosto
El Sereno Spanish S.D.A. Church, 3304 N Eastern Ave
8 a 10 hs
Despensa
Domingo 2 de agosto
Karsh Family Social Service Center, 3750 W. 6th Street
8 a 9.30 hs
Despensa
Domingo 2 de agosto
JFS/SOVA Community Food Program, 8846 W. Pico Boulevard
9 a 12 hs
Despensa
Domingo 2 de agosto
One Generation, 18255 Victory Blvd., Reseda
10 a 14 hs
Despensa
Domingo 2 de agosto
Open Door Skidrow Ministries, 419 E. 6th Street
11 a 12 hs
Despensa
Domingo 2 de agosto
Food on Foot, 1625 Schrader Blvd
12 a 13 hs
Despensa
Long Beach
|Fecha
|Organización y dirección
|Horario
|Servicio
Sábado 1° de agosto
We Help Inc., 1330 E. 16th Street
8.30 a 10.30 hs
Despensa
Sábado 1° de agosto
Noel Community Organization, 3070 Santa Fe Ave
10 a 12 hs
Despensa
Sábado 1° de agosto
Truett Memorial Southern Baptist Church, 3435 San Anseline Avenue
10 a 11 hs
Despensa
Compton
|Fecha
|Organización y dirección
|Horario
|Servicio
Sábado 1° de agosto
Proclaim International Ministries, 1517 E. Alondra Blvd
10 a 11 hs
Despensa
Sábado 1° de agosto
Rehoboth Courage Church, 568 W. Compton Boulevard
10 a 12.30 hs
Despensa
Sábado 1° de agosto
Va Por Ti, 13015 S. Harris Ave
11 a 13 hs
Despensa
Sábado 1° de agosto
Sylvia Nunn Angels, 200 N. Long Beach Blvd.
12 a 13.30 hs
Despensa
Richmond
|Fecha
|Organización y dirección
|Horario
|Servicio
Sábado 1° de agosto
Living Hope Neighborhood Church, 2800 Rheem Ave
10 a 11 hs
Bolsas de alimentos frescos
Sábado 1° de agosto
True Fellowship Baptist Church, 1213 Fred Jackson Way
11 a 12 hs
Despensa
Sábado 1° de agosto
Kennedy High School, 4300 Cutting Blvd
14 a 15 hs
Bolsas de alimentos frescos
Sábado 1° y domingo 2 de agosto
Bay Area Rescue Mission, 200 Macdonald Ave
6 a 7.45 hs; 11 a 13 hs; 16 a 17.45 hs
Comedor social
Sábado 1° y domingo 2 de agosto
GRIP Souper Center, 165 22nd St
11.30 a 12.45 hs
Comedor social
Concord
|Fecha
|Organización y dirección
|Horario
|Servicio
Sábado 1° de agosto
We Love Our City at Father’s House East Bay, 2140 Olivera Ct
8.45 a 10 hs
Despensa
Sábado 1° de agosto
Cambridge Elementary School, 1135 Lacey Ln
12 a 13 hs
Bolsas de alimentos frescos
Sábado 1° de agosto
Mt. Diablo High School, 2611 East St
14 a 15 hs
Bolsas de alimentos frescos
Vallejo
|Fecha
|Organización y dirección
|Horario
|Servicio
Sábado 1° de agosto
Faith Food Fridays, 826 Solano Ave
10 a 13 hs
Despensa
Sábado 1° de agosto
First Baptist Church of Vallejo, 2025 Sonoma Blvd
14.30 a 15.30 hs
Comedor social
Domingo 2 de agosto
Faith Food Fridays, 826 Solano Ave
10 a 12 hs
Despensa
Domingo 2 de agosto
First Baptist Church of Vallejo, 2025 Sonoma Blvd
17 a 18 hs
Comedor social
Antioch
|Fecha
|Organización y dirección
|Horario
|Servicio
Sábado 1° de agosto
First Family Church, 3195 Contra Loma Blvd
9.30 a 10.30 hs
Despensa
Sábado 1° de agosto
Light Ministries Church Soup Kitchen, 415 West 6th St
12 a 12.30 hs
Comedor social
Sábado 1° de agosto
Grace Closet, 3415 Oakley Rd
12 a 14 hs
Despensa
Martinez
|Fecha
|Organización y dirección
|Horario
|Servicio
Sábado 1° de agosto
St. Catherine’s, SVdP, 1125 Ferry St
9.30 a 10.30 hs
Despensa
Sábado 1° y domingo 2 de agosto
Loaves & Fishes of Contra Costa, 835 Ferry St
11 a 12.45 hs
Comedor social
Brentwood
|Fecha
|Organización y dirección
|Horario
|Servicio
Domingo 2 de agosto
The Dwelling Place Church, 90 Village Dr
15 a 16 hs
Bolsas de alimentos frescos
Bethel Island
|Fecha
|Organización y dirección
|Horario
|Servicio
Domingo 2 de agosto
New Covenant Church, 6080 Bethel Island Rd
13 a 14 hs
Bolsas de alimentos frescos
¿Qué es CalFresh y qué cambios se aplicaron en 2026?
CalFresh es el nombre que recibe en California el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés). La iniciativa ayuda a las personas que cumplen con los requisitos a comprar alimentos.
La ley federal H.R. 1, conocida como One Big Beautiful Bill Act y firmada el 4 de julio de 2025, modificó el funcionamiento del programa. De acuerdo con el Departamento de Servicios Sociales de California, la norma redujo los fondos federales destinados a esta ayuda, por lo que algunos beneficiarios podrían recibir menos recursos y el estado deberá asumir una mayor proporción de los costos.
El 1° de abril, la mayoría de los inmigrantes con presencia legal perdieron el acceso a CalFresh. El cambio alcanzó a las siguientes categorías:
- Asilados y refugiados.
- Personas con permiso humanitario, excepto determinados participantes cubanos y haitianos.
- Extranjeros protegidos contra la deportación o remoción.
- Inmigrantes condicionales.
- Víctimas de trata y extranjeros maltratados.
- Iraquíes o afganos con visas especiales de inmigrante que no son residentes permanentes legales.
- Determinados ciudadanos afganos que recibieron permisos entre el 31 de julio de 2021 y el 30 de septiembre de 2023.
- Determinados ciudadanos ucranianos autorizados a permanecer en el país entre el 24 de febrero de 2022 y el 30 de septiembre de 2024.
Otro cambio comenzó el 1° de junio. Desde esa fecha, algunos beneficiarios de entre 18 y 64 años deben cumplir con requisitos de trabajo o participación comunitaria para conservar la prestación. Las actividades admitidas incluyen empleo remunerado, voluntariado, servicio comunitario, capacitación laboral, educación y workfare, con una carga de 20 horas semanales o un promedio de 80 horas mensuales.
Quedan exentas de esta exigencia las personas que integran alguno de estos grupos:
- Menores de 18 años y mayores de 64.
- Padres o responsables de un menor de 14 años.
- Embarazadas.
- Estudiantes que asisten a clases al menos a tiempo parcial.
- Personas que no pueden trabajar por una condición física o mental.
- Solicitantes o beneficiarios de prestaciones por discapacidad.
- Cuidadores de una persona enferma, lesionada o discapacitada que necesita ayuda durante más de 30 días.
- Personas que no pueden trabajar debido a una adicción, violencia doméstica o indigencia crónica, siempre que la situación esté relacionada con un problema físico o mental.
- Participantes de determinados programas de capacitación para refugiados.
- Personas reconocidas como indígenas, indígenas urbanos o indígenas de California.
- Residentes de zonas exentas del requisito federal de trabajo para adultos físicamente aptos sin dependientes.
Las solicitudes para acceder al programa pueden presentarse en BenefitsCal.com. También es posible consultar a la oficina de servicios sociales del condado correspondiente o llamar al 1-877-847-3663.