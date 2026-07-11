El pueblo de California a pocas horas de Los Ángeles que es famoso por haber sido construido por y para inmigrantes

En el Delta de California, a unas 50 millas (80 kilómetros) al sur de Sacramento y a seis horas en auto de Los Ángeles, se encuentra Locke. Se trata de un pequeño asentamiento único en la historia de Estados Unidos que fue construido íntegramente por inmigrantes chinos para su propia comunidad.

Locke, el pueblo de EE.UU. construido por y para migrantes

El distrito histórico de Locke comenzó a formarse oficialmente el 7 de octubre de 1915. De acuerdo con el Servicio de Parques Nacionales, los residentes se mudaron a la zona tras un incendio que destruyó el barrio chino de la vecina localidad de Walnut Grove.

En aquel entonces el empresario Lee Bing decidió crear una comunidad independiente y negoció un acuerdo verbal con el terrateniente local George Locke Jr. para arrendar poco más de 3,6 hectáreas. El acuerdo se tuvo que llevar a cabo de esa manera porque la Ley de Tierras para Extranjeros de 1913 les prohibía ser dueños de terrenos.

Así, los inmigrantes optaron por arrendar el suelo pero construir y poseer sus propios edificios. Entre 1915 y 1917 se construyeron 45 edificios de una y dos plantas con estructuras de madera.

La razón por la cual decidieron utilizar dicho material es que consideraban que Locke sería una residencia temporal, dado que no podían ser propietarios del terreno.

La antigua sala de juegos es ahora el Museo Dai Loy VisitDelta

En su apogeo, entre las décadas de los 20 y los 40, Locke fue un centro con unos 600 residentes permanentes que tenían acceso a una escuela de idioma chino, asociaciones culturales, pensiones, oficina de correos, hoteles, un teatro, tiendas de comestibles, restaurantes, un cine, salones de juego e incluso fumaderos y tabernas clandestinas durante la era de la prohibición.

Los terrenos donde se construyó este histórico lugar de California se mantuvieron como propiedad de la familia Locke hasta que en 1977 decidieron venderlos a una empresa constructora de Hong Kong.

Por qué los migrantes chinos decidieron dejar Locke

A partir de 1943, tras la derogación de la Ley de Tierras para Extranjeros, muchos de los residentes de Locke decidieron mudarse a otras ciudades en busca de mejores oportunidades, lo que ocasionó un declive poblacional. Pese a ello, el pueblo mantiene varios edificios históricos con balcones hechos de madera, muestra de su esplendor original.

De hecho, de acuerdo con el portal Visit Delta, el valor histórico del pueblo fue reconocido en 1990 al ser designado como monumento histórico nacional.

Muchas de las estructuras originales de Locke se conservan hoy en día VisitDelta

En el 2004, la Agencia de Vivienda y Revitalización de Sacramento compró los terrenos, realizó reparaciones a la infraestructura y finalmente entregó los lotes a los residentes y descendientes de quienes fundaron el pueblo. De acuerdo con BBC, solo una pequeña fracción de los 60 residentes actuales son chinos.

Qué hay actualmente en Locke, California

De acuerdo con BBC, existen atractivos que se conservan actualmente en el pueblo de Locke.

Los migrantes chinos construyeron una comunidad en la cual conservar sus raíces VisitDelta

Estos son algunos de los lugares que los visitantes pueden explorar: