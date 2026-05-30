California subiría la cuota de Medi-Cal para un grupo de inmigrantes de US$30 a US$50 desde julio 2027

El presupuesto revisado de California por el gobernador Gavin Newsom para el año fiscal 2026-2027 propone aumentar la cuota mensual de ciertos inmigrantes inscritos en Medi-Cal. La medida comenzaría a aplicarse desde el 1° de julio de 2027 si la legislatura estatal la aprueba.

¿Qué inmigrantes pagarían la nueva cuota de Medi-Cal?

La propuesta alcanza a adultos de entre 19 y 59 años identificados por el estado como personas con “estatus migratorio insatisfactorio” (UIS, por sus siglas en inglés). El documento del Departamento de Servicios de Salud de California (DHCS) señala que este grupo ya tenía prevista una prima mensual de US$30 desde el 1° de julio de 2027, según el presupuesto aprobado en 2025. La revisión ahora plantea aumentar ese monto a US$50.

La medida alcanzaría a adultos con “estatus migratorio insatisfactorio” Magnific

La medida forma parte de las soluciones fiscales incluidas por el mandatario demócrata para enfrentar el déficit presupuestario estatal. Según la estimación oficial, el incremento generaría ahorros aproximados de US$427,3 millones en 2027-2028 y de alrededor de US$314,3 millones anuales hacia 2029-2030.

Los cambios federales sobre Medi-Cal para inmigrantes

La May Revision también incorpora modificaciones vinculadas a la ley federal H.R.1 de 2025. En ese sentido, el DHCS afirma que, desde el 1° de octubre de 2026, algunas personas con determinados estatus migratorios dejarán de calificar para el financiamiento federal de Medi-Cal de cobertura completa. Entre los grupos alcanzados aparecen:

Refugiados

Asilados

Inmigrantes amerasiáticos

Personas con suspensión de deportación o expulsión

Los admitidos condicionalmente antes de abril de 1980

Personas con parole por un año o más

Víctimas de violencia doméstica

Víctimas de trata de personas

Beneficiarios de parole humanitario, incluidos algunos afganos y personas desplazadas por la guerra en Ucrania

El informe sostiene que, si California mantuviera ese esquema estatal para esa población, el costo adicional anual alcanzaría aproximadamente US$1300 millones del fondo general.

La transición de algunos afiliados al sistema fee-for-service

El DHCS también informó que alrededor de dos millones de afiliados con “estatus migratorio insatisfactorio” deberán pasar del sistema de atención administrada al modelo fee-for-service desde el 1° de enero de 2027.

El gobierno de Gavin Newsom busca reducir el déficit presupuestario estatal Magnific

La agencia explicó que la medida responde a una nueva interpretación federal emitida por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés) en septiembre de 2025.

Según el documento, el gobierno federal dejará de financiar servicios de emergencia prestados mediante el sistema de atención administrada para este grupo de afiliados. El presupuesto proyecta una reducción de US$583,8 millones en 2026-2027 asociada a este cambio operativo.

¿Qué otros ajustes propone California para Medi-Cal?

El paquete fiscal incluye otras medidas destinadas a reducir gastos dentro del programa estatal de salud. Entre las principales propuestas aparecen:

Restablecer límites patrimoniales para determinar elegibilidad de adultos mayores y personas con discapacidad.

Modificar criterios de elegibilidad y pagos del programa Manejo Mejorado de la Atención (ECM, por sus siglas en inglés).

Ajustar servicios de apoyos comunitarios.

Eliminar el beneficio opcional de acupuntura para adultos.

Limitar tarifas del Programa de Atención Integral para Personas Mayores (PACE, por sus siglas en inglés).

A su vez, las autoridades proyectan una disminución gradual en la cantidad total de afiliados a Medi-Cal. El DHCS estima que el promedio mensual de miembros certificados pasará de 14,39 millones en 2025-2026 a 13,85 millones en 2026-2027.

La Legislatura de California deberá alcanzar un acuerdo definitivo con el gobernador antes del 30 de junio para que el presupuesto quede aprobado.