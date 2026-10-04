Confirmado en 2026: California cambia el sistema para estudiantes que aprenden inglés con una nueva evaluación

California reformó en 2026 el sistema que determina cuándo los estudiantes que aprenden inglés alcanzan el nivel necesario para ser reclasificados como competentes. El gobernador Gavin Newsom firmó el 27 de septiembre la AB 2555, presentada por la asambleísta demócrata Darshana R. Patel. Esta normativa modifica distintas secciones del Código de Educación y establece cambios con implementación escalonada hasta 2028.

¿Cómo cambia California la evaluación de los estudiantes que aprenden inglés?

De acuerdo con el texto de la Legislatura de California, el sistema vigente contempla cuatro criterios para decidir la reclasificación:

Una evaluación objetiva de competencia lingüística

La valoración del maestro

La opinión y consulta de los padres

Una comparación del desempeño del alumno en habilidades básicas con el de estudiantes competentes en inglés de la misma edad.

La reforma dispone que los alumnos que obtengan el puntaje establecido por la Junta Estatal de Educación deberán ser reclasificados como competentes en inglés Fotomontaje realizado con IA

La AB 2555 establece que un estudiante que alcance el puntaje fijado por la Junta Estatal de Educación en la evaluación correspondiente deberá ser reclasificado como competente en inglés.

La disposición también contempla, cuando corresponda, la evaluación alternativa estatal para medir el dominio del idioma.

El cambio alcanza incluso a quienes realizaron la evaluación sumativa durante el ciclo 2025-26.

Los alumnos que obtuvieron entonces el puntaje requerido y no fueron reclasificados durante ese año escolar deberán recibir esa nueva clasificación a más tardar el 31 de enero de 2027.

El nuevo criterio para reclasificar a los alumnos en California

La reforma busca reemplazar un esquema que, según las conclusiones incluidas por la Legislatura en la AB 2555, se estableció hace casi 50 años y no había experimentado cambios sustanciales desde entonces.

El documento señala que California era el único estado que utilizaba cuatro criterios, mientras que, para 2023, 44 estados empleaban únicamente la competencia en inglés para la reclasificación.

La AB 2555 fue presentada por la asambleísta demócrata Darshana R. Patel

El texto también indica que, en promedio, transcurren 226 días desde que un alumno obtiene un resultado competente hasta que cambia oficialmente su clasificación.

Además, señala que algunos distritos incorporan factores como asistencia, comportamiento, disciplina, cumplimiento de tareas y calificaciones dentro de estas decisiones.

Con el nuevo esquema, el estudiante será considerado competente en inglés desde el día posterior a aquel en que demuestre el nivel exigido mediante la evaluación correspondiente.

Una vez registrado el cambio, la agencia educativa local deberá ajustar, cuando sea necesario, su programa de instrucción y ubicación académica, además de informar a sus padres o tutores.

¿Qué evaluación deberán realizar los estudiantes que aprenden inglés?

El Código de Educación establece que los distritos escolares con alumnos que aprenden inglés deberán evaluar su desarrollo lingüístico para determinar su nivel de competencia.

La prueba se realizará al momento de la inscripción inicial y después cada año hasta que el estudiante sea redesignado como competente.

California busca reemplazar un sistema de reclasificación basado en cuatro criterios que, según la Legislatura estatal, se estableció hace casi cinco décadas Fotomontaje realizado con IA

A partir del 1° de julio de 2027, las escuelas también deberán comunicar a los padres o tutores, de forma clara y comprensible y, cuando corresponda, traducida a su idioma principal, que el alumno fue clasificado como aprendiz de inglés y que recibirá apoyo específico para avanzar en su aprendizaje.

Desde el ciclo escolar 2027-28, el Departamento de Educación publicará anualmente las tasas de reclasificación de cada agencia educativa local y escuela autónoma.

Los datos estatales se desglosarán por grado, condición de discapacidad y los 10 idiomas más hablados en los hogares de los alumnos.