Cómo y dónde aprender inglés en Florida para la licencia de conducir y el examen de ciudadanía en marzo 2026

Con el requisito del inglés para realizar el examen para la licencia de conducir y la ciudadanía en Florida, muchas personas tienen que prepararse de cero. En el Miami Dade College (MDC), se ofrecen cursos gratuitos que permiten aprender el idioma desde los niveles más básicos hasta opciones para acceder a carreras profesionales.

En Florida: clases en inglés para la licencia de conducir y el examen de ciudadanía

La población inmigrante en Florida es una de las más grandes del país, y el estado tiene una tradición estrechamente arraigada a la migración latina. Sin embargo, recientemente las autoridades de tránsito anunciaron que todos los exámenes para la licencia de conducir deberán ser realizados en inglés. De modo similar, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) endureció sus requisitos de idioma para la naturalización.

Para obtener la ciudadanía estadounidense, el solicitante debe aprobar un examen de conocimientos en inglés, según las nuevas políticas del Uscis Freepik - Freepik

En un contexto que puede resultar adverso para inmigrantes con poco conocimiento del lenguaje, el MDC ofrece opciones de cursos para principiantes y para estudiantes que buscan acceder a carreras profesionales, en distintos niveles.

Además, la institución también brinda preparación para exámenes específicos junto con clases de apoyo para quienes aprenden el idioma para tomar los cursos generales.

Cursos de inglés en Florida: las modalidades para los exámenes de licencia de conducir y ciudadanía

En diálogo con El Nuevo Herald, Soraya Ramírez-Galán, gerente de enlace comunitario y alianzas estratégicas del MDC, resaltó la practicidad de las clases. “Los cursos están diseñados para brindar habilidades prácticas que facilitan integración laboral, participación en la comunidad y preparación para estudios superiores o ciudadanía”, explicó.

Las modalidades que pueden servir para rendir los exámenes de licencia de conducir y ciudadanía en el Estado del Sol corresponden a:

Cursos de inglés como segunda lengua ( ESOL , por sus siglas en inglés):

( , por sus siglas en inglés): Sin crédito académico, consisten en clases diseñadas para mejorar el lenguaje general para el trabajo, vida diaria o estudios futuros.



Se enfocan en lectura, escritura, comprensión auditiva, expresión oral y alfabetización.



El requisito para comenzar es tomar un examen (CASAS), que mide los conocimientos del estudiante, para ubicarlo en uno de los seis niveles que tiene el programa.

Inglés intensivo :

: Este curso consiste en instrucción académica con preparación profesional.



Apunta a desarrollar habilidades profundas en lectura, escritura, comprensión auditiva y expresión oral enfocadas a entornos laborales competitivos.



Cuenta con cinco niveles que duran de siete a 14 semanas; incluye el uso de herramientas digitales y la preparación para TOEFL (examen de entrada a la universidad para estudiantes extranjeros) y ciudadanía.

Período de gracia: hasta cuándo habrá exámenes para la licencia de conducir en español en Florida

El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV, por sus siglas en inglés) anunció el 6 de febrero a través de un comunicado que “todos los exámenes de conocimientos y habilidades para la licencia de conducir se administrarán exclusivamente en inglés“.

No obstante, la regulación oficial contempla un período de gracia durante el cual aún se ofrecerán las pruebas en español. En su sitio web oficial, el recaudador de impuestos de Miami-Dade, Dariel Fernández, indicó que se aprobó un plazo de transición limitado de 60 días para los conductores que programaron sus citas antes del 6 de febrero de 2026.

Durante este período, que finaliza el 31 de marzo, los usuarios elegibles en Florida pueden completar su examen de conocimientos o práctico en inglés o español.

Por su parte, todos los peticionarios que soliciten una cita a partir de ahora deberán completar las pruebas en inglés. Para estudiar para la prueba, la agencia compartió un documento en línea que permite a los solicitantes acceder a un manual práctico.

La guía señala que para obtener un permiso Clase E (para licencia regular), las personas deben responder 50 preguntas de opción múltiple. Es necesario contestar correctamente al menos 40 de 50 para aprobar.