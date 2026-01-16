La ley que Uber busca impulsar en California y que ya genera polémica por sus posibles consecuencias

Uber promueve una iniciativa electoral en California que limita los honorarios de abogados en casos de accidentes vehiculares. Aunque la empresa sostiene que la propuesta busca que las víctimas conserven una mayor parte de sus indemnizaciones, especialistas advierten que la medida podría restringir el acceso a la Justicia y reducir la responsabilidad de las plataformas de transporte.

Qué propone la iniciativa de Uber en California

Desde la empresa, el proyecto conocido como “Ley de Protección a Víctimas de Accidentes Automovilísticos contra el Autobeneficio de los Abogados” es presentado como una reforma orientada a los consumidores, con el objetivo declarado de que quienes sufren lesiones en accidentes reciban una mayor porción de las compensaciones económicas.

El eje central del proyecto impulsado por Uber es la imposición de un tope a los honorarios que pueden cobrar los abogados en casos de accidentes vehiculares. La propuesta establece que las cuotas de contingencia, es decir, el porcentaje que los letrados reciben solo si ganan el caso, no podrán superar el 25% del monto total recuperado.

De acuerdo con el texto, esta limitación garantizaría que las víctimas conserven al menos el 75% de la indemnización obtenida mediante acuerdos o sentencias judiciales. Actualmente, en muchos casos de lesiones personales, estos honorarios suelen ubicarse en torno al 33%, aunque pueden ser mayores según la complejidad del litigio.

Además del tope a los honorarios, la iniciativa incorpora disposiciones para regular la facturación médica asociada a las demandas. El proyecto busca establecer referencias basadas en tarifas de programas públicos de salud para evitar que los costos médicos presentados en juicio sean mayores a determinados porcentajes.

“Limitando los honorarios de los abogados, prohibiendo las comisiones ilegales, deteniendo la facturación médica inflada e implementando protecciones para los denunciantes, se protegerá a las víctimas de accidentes de tráfico y se reducirán los costos para los consumidores”, aseguró Nathan Click, portavoz de la campaña de la iniciativa, a Los Angeles Times.

La “letra chica” que genera críticas y cuestionamientos sobre la propuesta de ley de Uber

Pese al enfoque declarado en la protección de las víctimas, especialistas y críticos advierten que la iniciativa podría tener efectos contrarios a los anunciados. El principal señalamiento es que un tope del 25% haría que muchos casos resulten económicamente inviables para los abogados.

“Limitar los honorarios de contingencia hace que muchas demandas sean antieconómicas para los abogados, quienes deben asumir los costos del litigio”, explicó Michael Hiltzik, columnista de negocios en Los Angeles Times.

Si el caso no prospera, el abogado no recupera esa inversión. Con un límite bajo en los honorarios, el riesgo financiero aumenta, especialmente en peticiones complejas. “Por lo tanto, esta iniciativa, de aprobarse, reduciría casi inevitablemente la cantidad de demandas presentadas contra Uber”, agregó Hiltzik.

Jamie Court, presidente y director de Consumer Watchdog, una organización de defensa del consumidor con sede en California, le dijo al medio estadounidense que la iniciativa de la empresa con sede en San Francisco afectaría a todos los accidentes del estado. “Uber está intentando detener todos los casos, no solo los graves”, señaló.

La relación con el modelo de negocio de Uber

Otro eje de la controversia está vinculado a los intereses económicos de la empresa. En un informe anual, Uber reconoció que enfrenta riesgos financieros derivados de demandas por accidentes sufridos por pasajeros durante viajes gestionados a través de su plataforma. Limitar la cantidad de litigios o volverlos económicamente inviables podría reducir esa exposición financiera.

“La iniciativa es la última incursión en una larga guerra que enfrenta a los demandantes y sus abogados contra las empresas”, detalló Hiltzik. También señaló una contradicción con el apoyo previo de Uber a otras leyes en California que redujeron la cobertura de seguros obligatorios en determinados casos, lo que trasladó parte del costo de las lesiones a conductores y pasajeros.

El proceso político y lo que falta para que avance la ley

La iniciativa se encuentra actualmente en la fase inicial del mecanismo de democracia directa de California. Para avanzar, los promotores deben reunir un número suficiente de firmas válidas, lo que le permitiría acceder a la boleta electoral de noviembre de 2026.

Si la propuesta de Uber logra superar la etapa de firmas y llega a la boleta, deberá ser aprobada por la mayoría simple de los votantes registrados.

En caso de que varias medidas sobre temas similares sean elegidas en la misma elección y resulten contradictorias, la normativa establece que prevalecerá la que obtenga más votos afirmativos.