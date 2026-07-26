Confirmado por el DMV de California: el plazo oficial que puede terminar con la cancelación de 11.000 licencias

El Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV, por sus siglas en inglés) confirmó que unos 11.000 conductores deben repetir y aprobar el examen teórico para evitar que su licencia sea cancelada. La medida se tomó después de que la agencia detectara irregularidades en pruebas que habían sido aprobadas previamente.

DMV de California: cuánto tiempo tienen los conductores para repetir el examen

Según las cartas consultadas por Los Angeles Times, cada destinatario debe volver a rendir y aprobar la prueba de conocimientos dentro de los 30 días posteriores a la recepción de la notificación.

Las cartas establecieron un plazo de 30 días para volver a presentar y superar la prueba de conocimientos Fotomontaje editado con IA

Los Angeles Times indicó que las notificaciones enviadas en junio provocaron confusión y frustración porque no explicaban qué problema había identificado la agencia en cada caso. Algunos conductores especularon que la medida respondía a una falla técnica interna o al uso de inteligencia artificial.

Sin embargo, un portavoz rechazó ambas posibilidades y afirmó que las irregularidades estaban relacionadas con las personas que rindieron las pruebas y no con un problema tecnológico del organismo.

Qué irregularidades detectó el DMV en los exámenes de 11.000 conductores

El representante del organismo explicó a Los Angeles Times que el monitoreo interno habitual permitió detectar patrones que indicaban que algunas personas podrían haber intentado “eludir el proceso de evaluación mediante diversos métodos de fraude”.

El DMV aclaró que recibir la carta no prueba que el conductor haya hecho trampa. No obstante, una cantidad no especificada de casos fue derivada a fiscales de distrito para una posible acusación.

La agencia tampoco precisó cuáles fueron los patrones que originaron las alertas. A su vez, dijo que divulgar esa información podía exponer sus métodos de investigación y afectar la integridad del proceso.

Licencias canceladas: qué pasó con los conductores que volvieron a rendir la prueba

Jiwon Kim recibió la notificación casi un año después de aprobar la prueba escrita en una oficina del DMV de Whittier. La inmigrante coreana, cuyo segundo idioma es el inglés, había estudiado para el examen de julio de 2025 y consideraba que superarlo había sido un logro importante.

El 14 de julio de 2026, Kim acudió a la sede de Fullerton para repetir la evaluación, pero no aprobó. El organismo canceló su licencia en ese momento. Su esposo, Daniel Kim, comentó que una persona permaneció detrás de ella y la observó de manera constante. Según expresó, esa presión afectó de forma negativa su desempeño.

El monitoreo habitual identificó patrones que indicaban posibles intentos de eludir la evaluación mediante distintos métodos de fraude Freepik

Kim expresó preocupación por sus traslados diarios al trabajo y denunció que nunca le informaron por qué habían invalidado el resultado original. También manifestó su temor de que su nombre coreano o su condición migratoria hubieran influido en la selección de su examen.

Conductores cuestionan los controles del DMV tras aprobar el segundo examen

David Specht repitió la prueba en Sacramento una semana después de recibir la carta y logró superarla. El hombre consideró que su examen original pudo haber sido señalado porque lo completó con rapidez.

repitió la prueba en una semana después de recibir la carta y logró superarla. El hombre consideró que su examen original pudo haber sido señalado porque lo completó con rapidez. Specht volvió a responder las preguntas en poco tiempo y temió que el sistema marcara otra vez su resultado. Por ese motivo, planteó que el DMV debería revisar los criterios utilizados para identificar irregularidades, ya que podrían perjudicar a quienes conocen el contenido o contestan rápido.

utilizados para identificar irregularidades, ya que podrían perjudicar a quienes conocen el contenido o contestan rápido. Sam Burgin también aprobó el segundo examen, aunque cuestionó la falta de explicaciones. El conductor se preguntó si la alerta se había originado porque llevaba un Apple Watch y un iPad cuando rindió la primera prueba.

también aprobó el segundo examen, aunque cuestionó la falta de explicaciones. El conductor se preguntó si la alerta se había originado porque llevaba un y un cuando rindió la primera prueba. Burgin reclamó información más específica para que las personas sepan qué comportamientos deben evitar. Según expresó, la aclaración también permitiría reconocer conductas involuntarias que el organismo podría interpretar como fraude.

Senadores de California exigen al DMV detalles sobre las 11.000 pruebas investigadas

Los senadores estatales Dave Cortese, demócrata de San José, y Tony Strickland, republicano de Huntington Beach, enviaron cartas al DMV una semana antes de la publicación del informe. Ambos exigieron conocer por qué determinados exámenes habían sido marcados.

Los legisladores también solicitaron detalles sobre las medidas adoptadas para evitar que fueran sancionadas personas que obtuvieron sus licencias de forma legal.

Cortese destacó que la posibilidad de conducir resulta esencial para conservar un empleo, acceder a atención médica y cumplir obligaciones familiares. Por ese motivo, sostuvo que cualquier acción capaz de poner en riesgo una licencia debe respaldarse en procesos “claros, objetivos y transparentes”.