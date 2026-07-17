DMV de California: los 11.000 conductores que deben repetir el examen en 30 días para no perder la licencia

Miles de automovilistas de California enfrentan una situación inesperada que podría dejarlos sin licencia de conducir. El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) notificó a unas 11.000 personas que deberán volver a rendir el examen teórico en un plazo de 30 días tras detectar irregularidades en sus evaluaciones originales.

Por qué el DMV de California exige repetir el examen a 11.000 conductores

De acuerdo con una investigación publicada por Los Angeles Times, el conflicto comenzó cuando el DMV envió cartas a aproximadamente 11.000 residentes en las que informaba que sus pruebas de conocimientos presentaban irregularidades. En consecuencia, debían volver a aprobar el examen escrito dentro de los 30 días siguientes o la licencia sería cancelada por haber sido emitida de manera incorrecta.

En un primer momento, las notificaciones únicamente hablaban de “irregularidades” o “anomalías” detectadas durante el proceso de evaluación. Esa falta de precisión provocó especulaciones entre los afectados, quienes intentaban comprender qué había sucedido con un examen que muchos habían aprobado meses e incluso casi un año antes.

Las cartas también indicaban que las anomalías detectadas representaban un incumplimiento de los requisitos establecidos por el Código de Vehículos de California, motivo por el cual el permiso de conducir había sido expedido por error. Sin embargo, el organismo no explicó cuáles eran esas presuntas irregularidades ni cómo habían sido identificadas.

Según Los Angeles Times, el DMV sostuvo inicialmente que las cartas eran el resultado de sus controles internos habituales, pero no se refirió al origen específico de las anomalías.

El DMV sostuvo que algunos conductores podrían haber hecho trampa

Días después del envío de las notificaciones, el DMV emitió un comunicado con una explicación más concreta. El organismo aseguró que, mediante sus sistemas rutinarios de monitoreo, había detectado patrones que sugerían que algunos aspirantes “podrían haber intentado eludir el proceso de evaluación mediante diversos métodos de trampa”.

El DMV confirmó que los sistemas de monitoreo detectaron patrones que sugieren intentos deliberados de eludir el proceso de evaluación Fotomontaje realizado con IA (DMV California)

La agencia también descartó dos hipótesis que habían circulado entre los conductores:

Las irregularidades no fueron consecuencia de un problema técnico interno ni estuvieron relacionadas con el uso de inteligencia artificial.

Los patrones detectados corresponden, según el organismo, a conductas de los propios examinados.

Aun así, el DMV aclaró que recibir la carta no constituye una determinación definitiva de que una persona haya hecho trampa durante el examen. Todos los casos fueron catalogados como potencialmente problemáticos y continúan en evaluación.

El organismo tampoco quiso revelar qué indicadores utiliza para identificar posibles fraudes. En ese sentido, argumentó que divulgar esa información podría comprometer la integridad del proceso de investigación y facilitar que futuros infractores burlen los controles.

Licencia de conducir en riesgo: qué ocurre si no se vuelve a rendir el examen ante el DMV

Los conductores alcanzados por esta medida deben volver a realizar la prueba escrita dentro de los 30 días posteriores a la recepción de la notificación.

El DMV de California aclaró que las anomalías apuntan directamente a conductas sospechosas Fotomontaje editado con IA

Para presentarse al nuevo examen, las instrucciones enviadas por el DMV indican que los afectados deben:

Escanear el código QR incluido en la carta para reservar un turno.

Presentar la notificación recibida.

Llevar la licencia vigente o temporal o el permiso de aprendizaje, según corresponda.

Si una persona no vuelve a rendir la evaluación dentro del plazo establecido o no logra aprobarla en el nuevo intento, su licencia será revocada.