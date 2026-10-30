Confirman el cambio de hora en California y cómo afectará a las elecciones midterms 2026

California adecuará sus relojes al horario de invierno dos días antes de las elecciones generales de medio término de 2026. Esta modificación ajustará la rutina de los votantes y el esquema de la jornada electoral en los 58 condados del estado.

Fecha del cambio de hora en California y cómo afectará a las midterm elections

El cambio de hora oficial en el Estado Dorado ocurrirá en la madrugada del domingo 1° de noviembre de 2026 a las 2 hs (hora local). En ese instante, según Time and Date, la población deberá atrasar sus relojes una hora para retomar el tiempo estándar del Pacífico.

Las elecciones generales en California están fijadas para el 3 de noviembre de 2026 Magnific

Debido a esta modificación, los relojes marcarán una hora de retraso respecto al horario de verano vigente hasta el 31 de octubre. Este ajuste otorga una hora adicional de descanso durante la noche del sábado previo a los comicios.

Como las elecciones generales transcurrirán el martes 3 de noviembre bajo este esquema de invierno, la jornada electoral se desarrollará con una hora de diferencia en comparación con la hora actual de octubre.

Los ciudadanos verán el amanecer y el atardecer aproximadamente una hora antes. Esta alteración en la luz solar afectará la visibilidad durante las primeras horas de la mañana y el cierre de la tarde en los recintos electorales.

Midterm elections en California: a qué hora abren los centros de votación

En un comunicado oficial, la Secretaría de Estado de California fijó el horario oficial de votación presencial para el martes 3 de noviembre de 2026. Los centros de votación y las urnas abrirán sus puertas a las 7 hs y cerrarán a las 20 hs.

Los electores que se encuentren en la fila a las 20 hs conservarán el derecho legal de emitir su voto.

Las autoridades de cada condado deberán garantizar la atención completa a todas las personas presentes en el recinto a esa hora.

Los centros de votación en California abrirán a las 7 hs Magnific

Para la modalidad por correo, las boletas deben ingresar a los buzones postales con un matasellos manual expedido a más tardar el 3 de noviembre. Asimismo, el depósito de sobres en buzones de entrega o sedes electorales vence a las 20 hs del día de la elección.

El proceso de votación anticipada comenzó con la apertura de los buzones de entrega el 5 de octubre. Posteriormente, los primeros centros de votación bajo la Ley de Elección del Votante abrirán el 24 de octubre.

Adicionalmente, todos los centros de votación anticipada presencial en el territorio estatal iniciarán la atención el sábado 31 de octubre. Esta red de instalaciones funcionará de forma continua para recibir los sufragios antes del día oficial.

¿Hasta cuándo se mantendrá el horario de invierno 2026 y volverá el horario de verano?

El horario de invierno de 2026 permanecerá vigente en California durante los meses finales de otoño y la totalidad de la estación invernal. Este sistema de tiempo estándar del Pacífico regirá sin interrupciones las actividades civiles y administrativas del estado.

La vigencia del horario de invierno concluirá de forma oficial en la madrugada del domingo 14 de marzo de 2027 a las 2 hs. En ese momento, los habitantes deberán adelantar sus relojes una hora para iniciar el ciclo del horario de verano de 2027.

Los californianos deberán atrasar sus relojes una hora el 1° de noviembre de 2026 a las 2.00 hs Fotomontaje generado con IA

El cambio de marzo de 2027 restablecerá la hora del Pacífico al esquema de ahorro de luz diurna. Con esa modificación primaveral finalizará el ciclo de tiempo estándar abierto tras el ajuste de noviembre de 2026.