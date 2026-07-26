Cuánto cuesta cancelar la compra de un auto en California, cuándo entra en vigor el nuevo derecho y qué vehículos incluye

California pondrá en vigor el 1° de octubre un derecho de tres días para cancelar la compra de un auto o su arrendamiento, por cualquier motivo, cuando sea usado y cueste hasta 50.000 dólares. La disposición SB 766, firmada por el gobernador Gavin Newsom, forma parte de la Ley para Combatir Estafas en la Venta Minorista de Autos de California (CARS, por sus siglas en inglés).

¿Cuánto costará cancelar la compra de un auto en California?

Según el texto publicado por el sitio oficial de Información Legislativa de California, el concesionario no podrá cobrar por otorgar el derecho de cancelación. Sin embargo, podrá aplicar una tarifa de reposición cuando el comprador o arrendatario devuelva la unidad.

Los autos nuevos, las motocicletas y determinadas operaciones comerciales quedarán excluidos Magnific

El cargo equivaldrá al 1,5% del precio del vehículo. La suma no podrá ser inferior a US$200 ni superior a US$600. Si el establecimiento cobró por el envío de la unidad, podrá retener el costo real del traslado en lugar de aplicar el porcentaje. Esa retención tampoco podrá superar el límite correspondiente y deberá reintegrarse cualquier diferencia.

Además, el vendedor podrá cobrar US$1 por cada milla recorrida después de las primeras 250 millas (402 kilómetros). Ese recargo tendrá un límite de US$150.

El plazo para devolver el vehículo usado

Los tres días serán calendario y comenzarán a contarse desde la jornada posterior a la firma del contrato de compra o arrendamiento. El período terminará al cierre del concesionario durante el último día disponible.

Si la tercera jornada coincide con una fecha en la que el establecimiento permanece cerrado al público, el vencimiento se trasladará al próximo día de atención.

La medida reemplazará el régimen que obliga a ofrecer una opción contractual de dos días para devolver determinados vehículos usados con un precio inferior a US$40.000.

¿Qué vehículos incluye el nuevo derecho de cancelación?

La protección alcanzará las compras y los arrendamientos minoristas de vehículos usados con un valor de hasta US$50.000. La ley excluye las operaciones que involucren:

Vehículos nuevos.

Motocicletas.

Unidades vendidas al por mayor.

Automóviles que no deban registrarse conforme al Código de Vehículos.

Operaciones de flota que comprendan más de una unidad destinada principalmente a fines comerciales.

Ventas a compradores que adquieran cinco vehículos o más por año al mismo concesionario para actividades empresariales.

Unidades con un peso bruto nominal de 10.000 libras (4536 kilogramos) o más.

Vehículos usados vendidos en subastas que cumplan las condiciones estatales.

La compra de una unidad arrendada por parte del propio arrendatario cuando ya tenía el automóvil en su poder.

Las condiciones para ejercer la devolución

El comprador o arrendatario perderá este derecho si recorre más de 400 millas (644 kilómetros) entre la firma del acuerdo y el momento de solicitar la cancelación.

Para completar el trámite, deberá entregar personalmente la unidad durante el horario comercial. El automóvil tendrá que estar libre de gravámenes ajenos a la operación y conservar el mismo estado en el que fue entregado, salvo el desgaste razonable o los problemas mecánicos no causados por el cliente.

También deberá devolver el dinero o los artículos recibidos durante la transacción y abonar la tarifa correspondiente, excepto cuando el concesionario pueda descontarla del reintegro. El establecimiento podrá solicitar la firma de los documentos necesarios para anular el contrato.

¿Qué debe devolver el concesionario después de la cancelación?

El vendedor tendrá un plazo máximo de 48 horas para cancelar el acuerdo y entregar el reintegro completo, menos las deducciones permitidas. Los retrasos causados por bancos, compañías de tarjetas u otras instituciones financieras quedarán fuera de ese período.

El cargo será del 1,5% del precio del auto, con un mínimo de US$200 y un máximo de US$600 Magnific

Cuando el pago original no produzca una transferencia inmediata y verificable, como puede ocurrir con un cheque, el reembolso podrá demorarse hasta dos días hábiles después de la acreditación. El concesionario deberá documentar la fecha de esa verificación.

Si la operación incluyó otra unidad como parte de pago, tendrá que devolverla junto con sus llaves. Cuando ya la haya vendido o iniciado la transferencia del título, deberá abonar el mayor valor entre el pactado en el contrato, el obtenido en la venta y el precio justo de mercado. También podrá descontar una deuda garantizada por ese vehículo, pero deberá entregar un recibo detallado con la fecha y la hora de la cancelación.