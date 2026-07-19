Alquileres en EE.UU.: dónde se aceleraron los permisos para nuevos departamentos

El alquiler medio solicitado para estudios y viviendas de uno o dos dormitorios en las 50 principales áreas metropolitanas de Estados Unidos bajó un 1,5% interanual en junio, hasta 1.692 dólares. El indicador acumuló así 35 meses consecutivos de descensos frente al mismo período del año anterior.

Las seis áreas metropolitanas con la mayor tasa de permisos desde 2019

El reporte de Realtor.com también analizó los permisos emitidos durante 2025 para proyectos de cinco unidades o más: estos datos representan una posible oferta futura, no departamentos ya construidos.

Seis mercados alcanzaron en 2025 su mayor tasa de permisos multifamiliares desde 2019 Magnific

Seis áreas metropolitanas registraron en 2025 su mayor tasa de viviendas multifamiliares autorizadas por cada 1000 habitantes desde 2019. Realtor señaló que el repunte podría ampliar las opciones disponibles para los inquilinos en los próximos años, aunque las tasas de cuatro de estos mercados todavía son reducidas.

Columbus, Ohio : 4,3 unidades autorizadas por cada 1000 residentes. El alquiler mediano fue de US$1180 en junio, un 1,5% menos que un año atrás.

: 4,3 unidades autorizadas por cada 1000 residentes. El alquiler mediano fue de US$1180 en junio, un 1,5% menos que un año atrás. Las Vegas-Henderson-North Las Vegas, Nevada: 1,9 unidades por cada 1000 habitantes. El valor mediano alcanzó los US$1456, con una baja interanual del 1,8%.

1,9 unidades por cada 1000 habitantes. El valor mediano alcanzó los US$1456, con una baja interanual del 1,8%. Oklahoma City, Oklahoma: 0,9 unidades por cada 1000 residentes. La renta mediana quedó en US$920, un 2,1% menos.

0,9 unidades por cada 1000 residentes. La renta mediana quedó en US$920, un 2,1% menos. Birmingham, Alabama: 0,9 unidades por cada 1000 habitantes. El monto mediano se ubicó en US$1202, con un descenso del 1,2%.

0,9 unidades por cada 1000 habitantes. El monto mediano se ubicó en US$1202, con un descenso del 1,2%. Providence-Warwick, Rhode Island-Massachusetts: 0,7 unidades por cada 1000 residentes. Realtor.com no publicó un valor de alquiler para esta área metropolitana.

0,7 unidades por cada 1000 residentes. Realtor.com no publicó un valor de alquiler para esta área metropolitana. Cleveland, Ohio: 0,6 unidades por cada 1000 habitantes. El alquiler mediano fue de US$1204, un 1% menos que en junio de 2025.

El aumento de la tasa en Columbus podría estar relacionado con Zone In, la reforma de zonificación aprobada en 2024. El gobierno municipal estima que el nuevo marco tiene capacidad para habilitar hasta 88.000 viviendas durante la próxima década, pero esa cifra representa un potencial de desarrollo y no unidades cuya construcción esté garantizada. En Las Vegas, el incremento significó una recuperación frente al retroceso registrado en 2024.

Florida lideró el aumento de permisos para proyectos multifamiliares

Las áreas metropolitanas de Florida encabezaron los mayores aumentos de permisos entre 2024 y 2025, tras una caída generalizada de la actividad durante el año anterior. Orlando pasó de 2,9 a 4,5 unidades autorizadas por cada 1.000 habitantes, mientras su alquiler mediano descendió un 1,9%, hasta US$1.683.

Jacksonville avanzó de una a 2,1 unidades por cada 1000 residentes y registró una renta mediana de US$1478, un 2,3% menos. Miami subió de 1,6 a 2,6 unidades y su valor mediano cayó un 2,6%, hasta US$2277. Las tasas de Orlando y Miami quedaron cerca de sus máximos de 2021.

El área metropolitana de San José-Sunnyvale-Santa Clara, California, pasó de 0,9 a 1,8 unidades autorizadas por cada 1000 habitantes. Sin embargo, el alquiler mediano creció un 3,3% interanual y alcanzó los US$3423, el nivel más alto de la serie iniciada en marzo de 2019. El reporte consideró probable que el aumento estuviera relacionado con la mayor demanda generada por el auge de la inteligencia artificial en el Área de la Bahía.

Columbus y Las Vegas también elevaron sus tasas en 0,9 puntos frente a 2024. En ambos casos, los valores solicitados descendieron durante junio de 2026.

¿Cuánto bajaron los alquileres según el tipo de vivienda?

La caída general en las 50 principales áreas metropolitanas de Estados Unidos frente a junio de 2025 equivalió a US$25. El monto mediano quedó US$72, o un 4,1%, por debajo del máximo de agosto de 2022, aunque todavía superó en US$238, o un 16,4%, el nivel previo a la pandemia registrado en junio de 2019. Los descensos alcanzaron a todas las categorías analizadas:

Estudios: la mediana fue de US$1.422, un 2,2% y US$32 menos que un año atrás. Acumularon 34 meses de bajas y quedaron US$64 por debajo del máximo de octubre de 2022, pero US$185 por encima de junio de 2019.

Columbus encabezó la lista con 4,3 viviendas autorizadas por cada 1000 habitantes Magnific

Un dormitorio: el valor se ubicó en US$1579, con una reducción interanual del 1,4%, equivalente a US$22. Completó 37 meses de retrocesos, quedó US$82 por debajo del pico de agosto de 2022 y US$217 por encima de junio de 2019.

el valor se ubicó en US$1579, con una del 1,4%, equivalente a US$22. Completó 37 meses de retrocesos, quedó US$82 por debajo del pico de agosto de 2022 y US$217 por encima de junio de 2019. Dos dormitorios: la mediana alcanzó los US$1893, un 1,4% y US$27 menos. También sumó 37 meses de caídas y quedó US$75 por debajo del máximo de julio de 2022, aunque superó en US$296 el registro de junio de 2019.

El reporte anticipó un posible incremento mensual durante el verano debido al patrón estacional. No obstante, prevé que las comparaciones interanuales continúen en terreno negativo durante 2026 por el volumen de construcción multifamiliar desarrollado en los últimos años.

En cuanto a los permisos emitidos en 2025, su eventual efecto sobre la oferta y los valores podría observarse en los años siguientes, a medida que los proyectos se concreten.