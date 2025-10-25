Dónde celebrar el Día de Muertos en California este 2025: las actividades oficiales

El Día de Muertos es una de las celebraciones más importantes y representativas de México. En Estados Unidos también es común celebrarla debido a la población migrante que habita en estados como California. Sin embargo, las cancelaciones de los eventos se han hecho presentes ante el temor de la comunidad por las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Las actividades oficiales para celebrar el Día de Muertos en California

Esta conmemoración mexicana, celebrada el° 1 y 2 de noviembre de cada año, recuerda a los seres queridos que fallecieron y “regresan” desde el más allá al mundo de los vivos para visitar a sus familiares, quienes los reciben con ofrendas y altares llenos de comida, bebida y otros objetos en su honor.

El Día de Muertos se celebra en México y en otras partes del mundo (Archivo) JOSE GUDINO - Embajada de México

En California, se llevan a cabo diferentes actividades para conmemorar el Día de Muertos, especialmente al sur del estado, en donde aún no se han cancelado eventos como en otras partes del país ante el temor por las redadas migratorias, según LA Times.

Los eventos que siguen en pie en California, además del Festival del Día de los Muertos El Sereno, que se celebró el pasado 18 de octubre, prometen garantizar la seguridad de los asistentes en medio de la tensión que existe entre la comunidad inmigrante y son:

Festival Familiar del Día de los Muertos del Museo de Arte Latinoamericano

Se celebra el próximo 26 de octubre a partir de las 11.00 hs (hora local) en las instalaciones del museo, que está ubicado en 628 Alamitos Ave, Long Beach, California.

El tema del festival este año será la resiliencia, esto con el objetivo de honrar la fuerza de la comunidad para superar los desafíos, según su cuenta de Instagram.

El Festival Familiar del Día de los Muertos del Museo de Arte Latinoamericano se celebrará el 26 de octubre (Instagram/@anncestra)

Día de Muertos Community Celebration

Es un festival de entrada gratuita, organizado por De Los Angeles Times y Las Fotos Project. Según su cuenta de Instagram, será un evento gratuito que tendrá lugar el próximo sábado 25 de octubre en Boyles Heigh, ubicado en 2210 E Cesar E Chavez Ave, Los Ángeles.

Al evento pueden asistir personas de todas las edades a partir de las 14.00 hs (hora local) para honrar a los fallecidos con comida tradicional, música y la elaboración de altares.

Misa y celebración del Día de los Muertos en Calvary Cemetery

Tendrá lugar el 25 de octubre en Cementerio Calvario de la ciudad de Los Ángeles, a partir de las 11.00 hs (hora local). Se llevará a cabo una misa católica, además de una procesión y la bendición de altares.

Misa y celebración del Día de los Muertos en Calvary Cemetery (lacatholics.org)

Día de los Muertos por Hollywood Forever

El evento se llevará a cabo el 1 de noviembre en Hollywood Forever, esta es la edición número 26 de esta celebración en la que habrá puestos gastronómicos, representaciones de la cultura mexicana, exposiciones y baile. Las entradas se consiguen en su sitio web por US$7,22.

Noche de Altares del Centro Cultural de México

Se celebra el 1° de noviembre a partir de las 12.00 hs (hora local) en Santa Ana, California. La festividad se organiza entre locales para reflejar la auténtica tradición mexicana. La entrada es gratuita y en el lugar habrá puestos de comida, talleres, música en vivo y espectáculos.

Preparar el altar de Día de Muertos es un ritual de cara al reencuentro entre los fallecidos y sus familiares (Archivo-Pexels) Pexels

Día de Muertos en Antelope Valley

Con altares, arte, comida y música, Cámara de Comercio Hispana del Valle del Antílope celebrará el 2 de noviembre el Día de Muertos en Lancaster.

Cancelan desfile de Día de Muertos en California por redadas del ICE

El pasado 17 de septiembre se confirmó la cancelación del desfile de Día de Muertos de Long Beach, esto ante el miedo de la comunidad migrante por los operativos del ICE.

Este 2025 se celebraría la décima edición del desfile en las calles de la ciudad californiana, aunque tras un análisis gubernamental se prefirió suspender el evento.