Trump frena al ICE: el DHS ordena reducir arrestos y prohíbe entrar a viviendas sin orden judicial

El gobierno de Donald Trump comenzó a revertir algunas de sus políticas de cumplimiento migratorio. El organismo emitió directivas verbales a las oficinas de campo para que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) limite los arrestos en tribunales y detenga por completo el ingreso a domicilios particulares sin una orden judicial previa.

Limitaciones para el ICE en EE.UU.

De acuerdo con reportes de NBC News, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) dio este giro tras los cuestionamientos por operativos donde se intentó forzar la entrada a viviendas.

El gobierno de Donald Trump dio marcha atrás con algunas tácticas del ICE en EE.UU. ICE

La nueva política establece que los agentes de la oficina de inmigración ya no deben ingresar a los domicilios sin una orden firmada por un juez, una práctica que defensores legales denunciaron como violatoria de la Constitución.

En ciudades como Nueva York, donde se habían vuelto comunes los arrestos de inmigrantes indocumentados tras presentarse a audiencias obligatorias en el 26 Federal Plaza, la estrategia también cambió.

Según Intelligencer, bajo la nueva directiva que entró en vigor en febrero, los oficiales solo podrán realizar arrestos en tribunales federales de inmigración si el implicado es considerado en ese momento como un objetivo específico para la deportación.

El impacto del fallido operativo “Metro Surge” del DHS

Este cambio de rumbo ocurre tras las fuertes críticas por la “Operación Metro Surge”, una ofensiva lanzada en el área metropolitana de Twin Cities, que comprende a Minneapolis y Saint Paul, la cual resultó en disturbios y la muerte de dos residentes, Renee Good y Alex Pretti, a manos de oficiales federales.

El fracaso de este operativo y los cuestionamientos por su agresividad forzaron cambios en el liderazgo del organismo de seguridad.

Los oficiales del ICE deben tener una orden firmada por un juez para entrar a una casa Amanda Mason - Flickr/ICE

En marzo, el presidente Trump removió a Kristi Noem de su cargo como secretaria del DHS tras una serie de escándalos. Su sucesor, el excongresista por Oklahoma Markwayne Mullin, asumió con el desafío de reacomodar las tácticas del organismo.

En tanto, la administración prescindió de Greg Bovino, el exjefe de la Patrulla Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) que lideró la cuestionada operación en Minneapolis y otras ciudades.

Dudas entre migrantes y el futuro del ICE en EE.UU.

La noticia fue recibida con cautela por organizaciones civiles y líderes religiosos. “Muchas personas fueron detenidas y deportadas por el abuso que ejerció el ICE”, declaró Fabián Aria, padre de la iglesia San Peter en Nueva York, en diálogo con Univision.

El activista señaló que el uso de tácticas agresivas sin órdenes judiciales generó un clima de temor que ahora la administración intenta mitigar mediante estas nuevas pautas.

¿Qué pasa con las propiedades cuando uno es arrestado por ICE?

A pesar de este repliegue táctico, la presión política continúa en el Congreso. El Senado avanzó con un proyecto de ley que otorga al ICE US$70.000 millones en financiamiento hasta 2029, aunque sin incluir reformas estructurales.

Esta cifra supera el presupuesto de agencias como el FBI, el Servicio Secreto, la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Justicia, según datos del Instituto Cato y del American Immigration Council (AIC).

De esta manera, la legislación aprobada por Trump transformó al ICE en la entidad de seguridad mejor financiada de EE.UU.