El candidato de California que usó IA en su campaña, pero no todo salió como planeaba

El senador estatal Scott Wiener, de California, utilizó una herramienta basada en inteligencia artificial (IA) para atacar de manera satírica a su rival, que es miembro de la Junta de Supervisores de San Francisco, Connie Chan. La estrategia de campaña generó críticas, acusaciones de un uso indebido de la IA y un fuerte enfrentamiento con Nancy Pelosi.

La campaña de Wiener que apostó por la IA en California

La controversia comenzó la semana pasada, cuando la campaña de Wiener puso en funcionamiento el sitio web ConnieChan.ai, una página que presentaba un chatbot diseñado para imitar, en tono satírico, la postura política de su contrincante.

La campaña de Wiener puso en marcha un sitio web con un bot diseñado para imitar la postura de Chan bajo el lema de "decir que no a todo" Instagram @scott_wiener

La iniciativa buscaba convertir el historial de Chan en el eje de una IA capaz de responder preguntas de los usuarios desde la perspectiva atribuida a la candidata.

Según informó SF Gate, la página se promocionaba como “la primera IA del mundo entrenada para decir que no a cualquier cosa que le pidas”. La propuesta no quedó limitada al ámbito digital: la campaña destinó 20.000 dólares a carteles publicitarios en San Francisco para promocionar el sitio y convertir la herramienta en una pieza visible dentro de la contienda electoral.

El alto nivel de confrontación se da entre dos candidatos demócratas que competirán para representar al Distrito 11 de California. Wiener y Chan fueron los más votados de las primarias de junio y ahora se enfrentarán en las elecciones generales de noviembre por el escaño de la Cámara de Representantes que dejará vacante Pelosi, quien se retira después de 39 años en el cargo.

La campaña de Chan reaccionó rápidamente. Su equipo cuestionó la iniciativa y sostuvo que el episodio demostraba que Wiener estaba “comprado y pagado por big AI”.

La acusación se apoyó también en el vínculo tecnológico detrás de la herramienta: el equipo del senador utilizó Claude, el chatbot desarrollado por Anthropic, para crear el sitio.

Nancy Pelosi criticó la iniciativa con IA de la campaña de Wiener

La reacción más contundente llegó por parte de Pelosi, que había respaldado públicamente a Chan y además colabora con su campaña de recaudación de fondos. En la red social X, la política calificó el uso de la herramienta como un “mal uso grave” de la IA y sostuvo que detrás de la estrategia existía una preocupante disposición a borrar la autonomía de las mujeres.

La crítica fue profundizada posteriormente en una declaración conjunta atribuida a Pelosi y a otras legisladoras y dirigentes demócratas, entre ellas Zoe Lofgren, Grace Meng, Judy Chu, Julia Brownley, Jill Tokuda, Marilyn Strickland y Norma Torres, además de dirigentes políticas y organizaciones demócratas de San Francisco.

Nancy Pelosi calificó el chatbot como un "mal uso grave" de la IA que busca borrar la autonomía de las mujeres Nancy Pelosi en X

En el comunicado difundido por Pelosi, las firmantes señalaron: “Las mujeres hemos pasado generaciones luchando para que nuestras voces sean escuchadas en los círculos de poder. No deberíamos tener que luchar ahora contra la inteligencia artificial que nos impone palabras”.

El comunicado también amplió el cuestionamiento más allá de la elección de San Francisco. Las firmantes advirtieron que las imitaciones generadas mediante IA pueden llegar a reproducir voz, apariencia e identidad de una persona con el objetivo de engañar al público y deteriorar la confianza en la información política.

Por eso reclamaron que todos los candidatos a cargos públicos se comprometan a no utilizar la IA para quitarle a una mujer su agencia o identidad ni para reforzar estereotipos racistas o misóginos con fines electorales.

Wiener respondió a Pelosi y defendió el chatbot de IA sobre Chan

Según SF Gate, el senador estatal rechazó las críticas de la expresidenta de la Cámara y calificó sus acusaciones de “infundadas”. Además, defendió el chatbot y aseguró que se trata de una parodia evidente.

Scott Wiener también hace campaña contra el ICE en California

El candidato sostuvo que le resultaba irónico que Pelosi cuestionara su uso de la IA cuando, según su argumento, ella tuvo un papel importante, junto con el sector tecnológico, en la derrota de su proyecto de ley sobre seguridad de la inteligencia artificial, el Senate Bill 1047 de California.

Según Wiener, la iniciativa buscaba establecer mayores responsabilidades legales para las compañías de IA frente a los daños que pudieran provocar sus sistemas. Pelosi había cuestionado ese proyecto porque consideraba que podía frenar la innovación.