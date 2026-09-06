El DHS reclama 17 millones de registros de conductores, pero California intenta bloquear el acceso

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) emitió un citatorio que exigía la entrega de información de 17 millones de titulares de licencias de conducir comerciales emitidas durante los últimos cinco años. California, junto con otros 21 estados, interpuso una demanda judicial para impedirlo.

Los datos de conductores a los que pidió acceso el DHS

Durante el verano, el DHS emitió el citatorio para obtener los mismos registros que la Administración Federal de Seguridad de Autotransportistas (FMCSA, por sus siglas en inglés) había exigido previamente a la Asociación Americana de Administradores de Vehículos Motorizados (AAMVA, por sus siglas en inglés).

La organización sin fines de lucro actúa como centro de intercambio de información de los departamentos estatales de vehículos motorizados de todo el país.

El DHS exigió a la organización la entrega de datos personales como el nombre completo, la fecha de nacimiento y el número de licencia de conducir Imagen ilustrativa generada con IA

Según CalMatters, el propósito del citatorio es la aplicación de las leyes de inmigración civil. Esta medida forma parte de una política del gobierno federal contra los conductores comerciales no ciudadanos, con acciones como la aplicación estricta de estándares de fluidez en el idioma inglés.

El citatorio federal exige información de cada conductor registrado en la base de datos comercial de la AAMVA. Los datos incluyen:

Nombre completo

Fecha de nacimiento

Estado de registro

Número de licencia

Número de Seguro Social

Adicionalmente, el gobierno federal solicitó a la organización mantener el citatorio en secreto “por un período de tiempo indefinido” para “evitar interferencias” con la investigación, según el medio.

California demandó al DHS por solicitar información de los conductores

Las exigencias federales se hicieron públicas el mes pasado cuando el gobierno de California, junto con otros 21 estados, interpuso la demanda con el objetivo de impedir que se ejecutara el citatorio.

La jefa de políticas de licencias del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) del Estado Dorado, Kristin Triepke, advirtió en una declaración que si los conductores no ciudadanos temen que sus datos se compartan con las autoridades federales de inmigración, muchos optarán por conducir sin licencia, según CalMatters.

California demandó al DHS y argumentó que la entrega de la información podría suponer graves riesgos para la seguridad pública, además de que violaría leyes estatales y federales Freepik

Los funcionarios estatales también advirtieron que la entrega de los datos violaría los acuerdos alcanzados con los departamentos de vehículos motorizados estatales. También indicaron que infringiría las leyes de privacidad estatales y federales.

“El comportamiento de AAMVA con respecto a estas licencias de conducir comerciales le da a California razones de peso para no confiar en que la organización salvaguarde la cantidad mucho mayor de registros de licencias de conducir no comerciales que el DMV planea subir a la base de datos el próximo año”, expresó al respecto Ed Hasbrouck, del grupo de libertades civiles The Identity Project.

La administración estatal aclaró que, mientras el litigio siga en curso, no entregará la información solicitada por el DHS. “La demanda en este caso se refiere al acceso masivo a los datos de licencias comerciales, no a las búsquedas individuales que los funcionarios federales ya realizan, y California no proporcionó los datos masivos solicitados”, explicó Diana Crofts-Pelayo, portavoz del gobernador Gavin Newsom.

Qué otros estados demandaron al DHS junto a California

El 21 de agosto, un juez del Tribunal de Distrito de EE.UU. en Virginia bloqueó temporalmente a la AAMVA para evitar que cumpla con la demanda de datos del DHS y calificó la medida como “ilegal”.

Noticias del DHS: la demanda que busca frenar la nueva regla migratoria que limita las visas de estudiantes en EE.UU.

Además de California, los estados que participan en la demanda son:

Arizona

Colorado

Connecticut

Delaware

Hawái

Illinois

Maine

Maryland

Massachusetts

Míchigan

Minnesota

Nevada

Nueva Jersey

Nuevo México

Nueva York

Oregon

Pensilvania

Vermont

Virginia

Washington

Wisconsin

Junto a este listado, el Distrito de Columbia también forma parte del litigio. Según consignó CalMatters, el juez Anthony Trenga tiene previsto escuchar los argumentos en una audiencia programada para el 10 de septiembre.