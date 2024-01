escuchar

Creado por del empresario Danny Balsz, un veterano de la marina, The Tikis fue un restaurante que ofrecía shows espectaculares en la década de 1960 y hasta principios de los 70, ubicado en Monterey Park. La idea era bizarra por la cantidad de elementos que había al mismo tiempo y estuvo impulsada por la moda de la cultura polinesia en Estados Unidos. Así fue el auge y final del parque de atracciones ‘más loco’ de California.

El restaurante The Tikis cautivó a muchas generaciones, alrededor de los años 60 Captura mytiki.life

Según se aprecia en las imágenes que existen en el sitio Mytiki.life, The Tikis tenía una vegetación exuberante, pasillos secretos que llevaban a zonas igualmente ambientadas con diseños polinesios y hasta lagos, presentaba mujeres vestidas de sirenas y hombres ataviados con plumas de distintos colores, que permitían ver los torsos descubiertos.

El complejo podía albergar hasta 5000 personas al mismo tiempo. Además, estaba decorado con cascadas, volcanes que emulaban estar en erupción, entre otras características que lo hacían único. Se cree que incluso fue pionero de incluir una casa embrujada como parte de sus atracciones.

Los historiadores Sven Kirsten y Jordan Reichek hicieron un viaje en el tiempo al esplendor de The Tikis para SFGate. Según dijeron, este lugar se reinventó en varias ocasiones para mantener el interés de los clientes. Así, el fundador llegó a organizar noches de diversión con música disco. “En El libro The Tiki llamé a Danny Balsz el hijo pródigo. Es una referencia a Blade Runner”, contó Kirsten al medio citado: “Para mí, él representa la cima y la explosión de lo tiki”, sumó la experta sobre el creador de este bizarro restaurante y parque de atracciones.

The Tikis tenía espectáculos sorprendentes con volcanes y mujeres vestidas como sirenas Captura mytiki.life/tiki-bars

En sus mejores épocas, The Tikis se convirtió en todo un referente. Sin embargo, los problemas comenzaron y cerró, definitivamente, en 1970. De acuerdo con las declaraciones de los historiadores, había demasiados rumores de negocios turbios.

The Tikis aprovechó la efervescencia de la tendencia polinesia Captura mytiki.life

No obstante, Balsz no se rindió y abrió una sucursal en Lake Elsinore, Riverside, en los años 80. Allí, llevó lo bizarro a otro nivel, con una enorme estatua tiki que podía arrojar fuego. Sin embargo, su idea no alcanzó el impacto deseado y ese fue el verdadero fin de su visión. De acuerdo con TikiCentral, Danny Balsz murió un 5 de agosto, a los 79 años, en su casa localizada en Las Vegas, a principios de la década de los 2000.

Los inicios del amor por lo tiki en Estados Unidos

La creación de The Tikis fue posible gracias al camino recorrido por Don’s Beachcomber, que abrió originalmente en Hollywood en los años 20. Donn Beach, cuyo nombre real era Ernest Raymond Gant, fue el fundador y vivió en primera persona el auge de la cultura tiki en Estados Unidos.

Time Out dio a conocer que su idea fue tan buena que al lugar llegaban personalidades de alto perfil, como Frank Sinatra, Charlie Chaplin y Howard Hughes. También se sabe que llegó a patentar más de 80 recetas de cocteles, todos con un rotundo éxito. Actualmente, el lugar funciona bajo la temática hawaiana y como alquiler para fiestas.