Qué migrantes pueden obtener la licencia de conducir en California: con documentos del Uscis o la ley AB 60

California establece normativas específicas para emitir la licencia de conducir a ciudadanos extranjeros. El Estado clasifica a los solicitantes según su condición migratoria para determinar el tipo de documento disponible; este grupo incluye a los residentes legales permanentes y a los portadores de certificados de ciudadanía oficial.

REAL ID en California: qué extranjeros califican con presencia legal vigente

Los ciudadanos extranjeros con estatus migratorio regular en Estados Unidos pueden tramitar la licencia de conducir con Real ID al mostrar sus documentos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés).

Tras la nueva regla del DMV de California para cumplir con la ley federal Real ID, se planea compartir información detallada de los titulares de licencias de conducir con una base de datos nacional Imagen creada con IA

Según el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) del Estado Dorado, la legislación vigente ampara también a las personas con categorías de carácter no inmigrante.

En estos casos, las tarjetas de residencia temporal y otros documentos oficiales de viaje facultan a estos usuarios para postularse al permiso estatal.

Licencia AB 60 en California: requisitos para personas sin estatus legal

Cabe aclarar que los requisitos mencionados aplican para la licencia que lleva la identificación de Real ID. Por el contrario, el Estado dispone de otra categoría de permisos para conducir determinada “estándar”, que no sirve para acreditar elegibilidad electoral ni para fines federales. Ese tipo de documento está enfocado en los migrantes indocumentados.

El estado permite que las personas en situación irregular completen este trámite administrativo en sus oficinas.

Dicha normativa rige a través de la Ley de Conductores Seguros y Responsables, denominada AB 60. Se trata de una regla vigente desde 2015 que permite entregar licencias a personas sin estatus legal.

Los migrantes indocumentados en California no puede aplicar a la licencia de conducir con Real ID Freepik - Freepik

La normativa contiene cláusulas estrictas de confidencialidad para proteger la información personal de los conductores inscritos. Por ejemplo, el reglamento prohíbe el uso de esta credencial como indicio para detenciones, arrestos o investigaciones migratorias.

Sin embargo, los portadores de este documento no son elegibles para la obtención de una credencial del programa federal REAL ID. La validez del plástico se limita al tránsito vehicular dentro del territorio californiano.

Requisitos del DMV de California para tramitar una licencia con REAL ID

Para solicitar la licencia de conducir, los extranjeros con presencia legal deben entregar un documento original o certificado que pruebe identidad, fecha de nacimiento. En tanto, los solicitantes autorizados para trabajar en el país tienen que proporcionar también su número de Seguro Social (SSN, por sus siglas en inglés).

Esta documentación, al ser presentada ante el DMV, requiere una vigencia mínima de 30 días para habilitar la apertura del trámite. Por su parte, el estatus legal del usuario debe tener una validez de al menos 60 días para la obtención final del permiso.

El programa EPN del DMV para empleadores de California

Luego, el DMV realiza una validación electrónica inmediata de los datos en conexión directa con las plataformas del Uscis. En caso de que haya alguna discrepancia, el expediente se deriva a una fase de verificación secundaria.

Por su parte, si el proceso sufre demoras operativas, el organismo otorga una licencia de conducir provisional. La oficina estatal remite una notificación instructiva por correo si el análisis federal excede el plazo de 75 días.

Para los migrantes indocumentados, el procedimiento comienza con la revisión exhaustiva de las listas de verificación de identidad y residencia local.

Los usuarios pueden gestionar la solicitud digital por internet tras abrir una cuenta personal en el portal MyDMV.