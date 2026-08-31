El huracán de categoría 4 que avanza al oeste de California mientras aparecen otras tormentas en el Atlántico

El huracán Karina se convirtió en uno de los sistemas más intensos de la cuenca del Pacífico oriental mientras mantiene un desplazamiento general hacia el oeste y se aleja progresivamente de la costa de California. El ciclón alcanzó la categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, mientras el panorama tropical muestra actividad en el océano Atlántico, con un área de baja presión frente a las costas de Louisiana y una elevada probabilidad de convertirse en depresión o tormenta tropical.

Huracán Karina: el ciclón de categoría 4 al oeste de California

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), Karina se encontraba durante la madrugada del 31 de agosto cerca de los 17,2 grados de latitud norte y 124,4 grados de longitud oeste. El sistema avanza hacia el oeste.

Satélite De La NOAA Sobre El Huracán Karina

El ciclón registraba vientos máximos sostenidos de 145 millas por hora (233 km/h), con ráfagas de hasta 173 millas por hora (278 km/h). Con estos valores, el sistema fue clasificado como un huracán de categoría 4 y constituye una estructura particularmente intensa dentro del Pacífico oriental.

Aunque Karina se encuentra sobre el Pacífico y mantiene una trayectoria hacia el oeste, el sistema aparece dentro de un escenario atmosférico en el que la evolución de las estructuras de presión será determinante para definir su desplazamiento durante los próximos días.

El huracán no se dirige actualmente hacia la costa de California, ya que la trayectoria pronosticada lo lleva hacia aguas cada vez más abiertas.

Karina aún puede intensificarse, según los pronósticos

El pronóstico oficial contempla una intensificación de Karina durante las próximas 12 horas. Para ese momento, el ciclón podría alcanzar vientos máximos sostenidos de 150 millas por hora (241 km/h), con ráfagas de hasta 184 millas por hora (296 km/h); este sería el punto máximo de intensidad previsto en la trayectoria oficial.

De acuerdo con los informes del Centro Nacional de Huracanes, el ciclón registra vientos máximos sostenidos de 145 mph (233 km/h) con ráfagas de hasta 173 mph (278 km/h) NHC

Posteriormente, comenzaría una tendencia gradual hacia el debilitamiento. A las 24 horas, el pronóstico ubica los vientos máximos en 145 millas por hora (233 km/h), mientras que a las 36 horas bajarían a 132 millas por hora (212 km/h) y, a las 48 horas, el sistema tendría vientos máximos de 127 millas por hora (204 km/h).

Una nueva amenaza frente a Luisiana y Texas en el océano Atlántico

La atención del NHC también se concentra en el océano Atlántico, el mar Caribe y el golfo de México. Una zona de baja presión ubicada a algo más de 100 millas al sur de la costa de Louisiana podría convertirse en un sistema tropical durante las próximas horas.

El área, identificada como AL97, produce un sector pequeño pero concentrado de lluvias y tormentas eléctricas. El NHC considera que el sistema continuará su desarrollo mientras se desplaza lentamente hacia el oeste-noroeste.

La previsión indica que podría formarse una depresión tropical o una tormenta tropical de corta duración antes de que el sistema alcance las costas del sureste de Texas o del suroeste de Louisiana el martes. Por esa razón, las zonas costeras de ambas regiones deberán seguir de cerca su evolución.

Satélite De La NOAA Sobre El Sistema En Formación En El Atlántico

El organismo meteorológico estableció en 70% la probabilidad de formación ciclónica tanto durante las próximas 48 horas como durante los próximos siete días.

Además, un avión de reconocimiento de la Reserva de la Fuerza Aérea tenía previsto investigar el sistema durante la mañana para obtener información adicional sobre su estructura.

Los remanentes de Dolly avanzan hacia el Caribe

En otra zona del océano Atlántico, los remanentes de la tormenta tropical Dolly mantienen una estructura desorganizada. Se trata de una vaguada superficial de baja presión que produce lluvias y tormentas eléctricas desde las inmediaciones de La Española hacia el este, hasta alcanzar las islas del norte de las Antillas Menores.

La posibilidad de que los remanentes vuelvan a desarrollar una circulación tropical organizada es reducida. El NHC asigna una probabilidad cercana al 0% de formación durante las próximas 48 horas y del 10% durante los próximos siete días.