El operativo del ICE para detener a un inmigrante que dejó una camioneta abandonada en la ruta: “Agentes encubiertos”

Un procedimiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) terminó con la detención de un inmigrante en un estacionamiento de Corona, California. Después del arresto, la camioneta que conducía quedó en el lugar con el motor encendido y un teléfono móvil que recibía llamadas.

Cómo fue la detención del ICE en California

El episodio fue grabado por un testigo, quien se encontraba en las inmediaciones cuando intervinieron los oficiales. “Agentes encubiertos del ICE”, señaló, según el relato asociado a las imágenes retomadas por Univision.

Durante la intervención, el hombre cuestionó que los agentes realizaran el procedimiento en una propiedad privada. En el registro audiovisual también se escuchan intercambios verbales entre la persona que filma y los funcionarios, mientras la camioneta permanecía estacionada.

Tras llevarse al conductor, los agentes dejaron el vehículo en el estacionamiento con los vidrios bajos. “El auto todavía está encendido. Alguien está llamando también”, advirtió el testigo.

Ante esa situación, según lo retomado por el medio, él y otras personas buscaron la manera de comunicarse con sus familiares para informarles lo sucedido. Los allegados del detenido finalmente acudieron al estacionamiento para hacerse cargo de la camioneta.

El aumento de los arrestos del ICE en California

El procedimiento se produjo en un contexto de expansión de las detenciones migratorias. Según las cifras oficiales, el ICE registró 49.571 arrestos en todo Estados Unidos durante julio, un aumento del 70% respecto de febrero.

En el mismo período, las detenciones informadas en Los Ángeles llegaron a 1179, mientras que en el área de San Francisco alcanzaron las 890. Esta última cifra representó un incremento superior al 60% en comparación con febrero, de acuerdo con los datos oficiales.

El operativo del ICE que involucró la detención de un conductor ocurrió en un estacionamiento de Corona, California ICE

También se informó sobre el denominado operativo Safe California, una intervención de 45 días que habría comenzado en San Diego y avanzado hacia Los Ángeles y San Francisco. Las denuncias sobre estas acciones sostuvieron que las instrucciones contemplaban arrestos de inmigrantes sin estatus regular, incluso cuando no tenían antecedentes penales.

Las denuncias por operativos del ICE y el reclamo judicial en California

A comienzos de octubre, organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes reportaron más de 100 detenciones durante operativos en California. La Unión de Trabajadores Agrícolas afirmó haber registrado 60 arrestos en una sola jornada en el Valle Central.

Según esos informes, las intervenciones se concentraron principalmente en zonas agrícolas cercanas a Fresno.

Entre las principales críticas hacia los operativos del ICE figuran el uso de ropa de civil, máscaras y vehículos sin identificación visible, además de denuncias sobre detenciones sin orden judicial. Activistas también señalaron consecuencias para trabajadores, vendedores ambulantes y familias.

Qué cuestiona California sobre las detenciones sin orden judicial

El fiscal general de California, Rob Bonta, encabezó una coalición de 21 estados y el Distrito de Columbia que presentó un escrito judicial en apoyo de una impugnación contra determinadas prácticas del ICE. La presentación corresponde al caso Escobar-Molina v. DHS, ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito de Columbia.

El fiscal general de California, Rob Bonta, inició acciones legales para frenar las detenciones migratorias civiles y sin orden judicial realizadas por el ICE en tribunales y comunidades Fotomontaje realizado con Canva (AP)

El planteo sostiene que la legislación federal permite ciertos arrestos migratorios sin orden judicial únicamente cuando se cumplen requisitos específicos, entre ellos la existencia de motivos fundados y una evaluación individual del riesgo de fuga antes de obtener una orden. La coalición cuestiona que esas condiciones no se respetan en determinadas intervenciones.

El documento también advierte sobre posibles efectos en el acceso a la justicia, la asistencia escolar, la atención sanitaria y la actividad económica. Entre los datos citados figura una caída del 28% en las llamadas de emergencia a la Policía de Los Ángeles después de los operativos, atribuida al temor de algunas personas a entrar en contacto con las autoridades.

“La administración Trump ha emprendido un programa de deportación masiva agresivo y militarista, sin ningún respeto por la humanidad ni la dignidad de las personas”, dijo Bonta en un comunicado.