Cuál es la velocidad máxima del tren bala de California: viajes a Los Ángeles más rápidos

El tren bala de California podría alcanzar una velocidad máxima de 220 millas por hora (350 km/h), según el borrador del Plan de Negocios 2026 de la Autoridad de Ferrocarriles de Alta Velocidad (CHSRA, por sus siglas en inglés). Con ese rendimiento, el sistema busca conectar San Francisco y Los Ángeles en menos de tres horas.

Duración de los viajes y eficacia del transporte

Esta velocidad le da al proyecto una posición competitiva en comparación con el transporte terrestre y aéreo convencional.

Antes de la red completa, el proyecto abrirá un primer tramo operativo entre Merced y Bakersfield en el Valle Central Captura de IT'S HISTORY

La infraestructura servirá como un eje de integración cuyo objetivo es mejorar los mercados laborales regionales y disminuir las emisiones contaminantes.

La Fase 1 tiene como meta crear un vínculo rápido y constante entre Los Ángeles/Anaheim y el Área de la Bahía.

La planificación operativa prevé la posibilidad de operar hasta 36 servicios diarios, lo que asegura que cada año millones de pasajeros cuenten con una conectividad fluida.

San Francisco a Los Ángeles : el viaje por esta ruta tomará alrededor de tres horas, según lo estimado por los servicios exprés.

: el viaje por esta ruta tomará alrededor de tres horas, según lo estimado por los servicios exprés. Conexión en el Valle Central : la sección de inicio entre Bakersfield y Merced , cuya actividad comercial se estima para el año 2032 , disminuirá los viajes actuales dentro de la zona agrícola más productiva.

: la sección de inicio entre y , cuya actividad comercial se estima para el año , disminuirá los viajes actuales dentro de la zona agrícola más productiva. Impacto en la movilidad: la red se ha creado con el propósito de brindar una alternativa confiable que prevenga la saturación de los aeropuertos regionales y la congestión de las autopistas.

El tren de alta velocidad promete unir los dos estados y potenciar la economía regional TYPSA - TYPSA

Proyecciones de beneficios económicos y sociales

Poner en marcha el tren de alta velocidad no solo significa que se ahorra tiempo, sino también que el estado obtiene un gran retorno de inversión.

Se estima que el proyecto producirá beneficios sociales y económicos de más de 118.300 millones de dólares en los primeros 30 años de la Fase 1:

Productividad laboral : se espera que la integración más efectiva de los mercados laborales entre las grandes ciudades y el Valle Central genere beneficios por valor de 35.200 millones de dólares .

: se espera que la integración más efectiva de los mercados laborales entre las grandes ciudades y el Valle Central genere beneficios por valor de . Seguridad y medio ambiente : el sistema ahorrará unos 17.500 millones de dólares gracias a la reducción de accidentes de tráfico y la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero.

: el sistema ahorrará unos 17.500 millones de dólares gracias a la reducción de accidentes de tráfico y la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero. Ahorro para el usuario: los pasajeros recibirán un valor estimado de 55.600 millones de dólares en concepto de ahorro de tiempo y mayor seguridad en sus traslados.

La construcción del sistema de alta velocidad ya generó más de 16.400 empleos desde el inicio de las obras Captura de IT'S HISTORY

Progreso y programa de la obra del tren de alta velocidad

La construcción progresa en el Valle Central, donde se han generado hasta ahora más de 16.000 puestos de trabajo.

Las autoridades se enfocan en establecer vías y sistemas eléctricos en el segmento de 119 millas (191 km) que ha experimentado un progreso en sus estructuras fundamentales.

La CHSRA mejoró sus cálculos de costos y logró una reducción neta de aproximadamente 2000 millones de dólares en el tramo Merced-Bakersfield mediante revisiones del diseño.

Este ahorro permite progresar hacia el objetivo operativo de 2032, al mismo tiempo que se sigue con la limpieza medioambiental de las áreas restantes hacia el sur.

El gobernador Newsom, cuando se inició la construcción de la terminal ferroviaria Gobierno de California

A pesar de los problemas económicos, como la anulación de 175 millones de dólares en fondos federales, el estado continúa comprometido a emplear las ganancias del programa Cap-and-Invest hasta el año 2045.

El propósito de esta estrategia es garantizar la continuidad de las obras en los tramos que unirán la estación de San Francisco con los centros de Los Ángeles y Anaheim.