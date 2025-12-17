El pueblo, a dos horas de San Francisco, que tuvo a Clint Eastwood como alcalde y es una joya natural elegida por celebridades

Una pequeña localidad de California, que se encuentra a pocos kilómetros de San Francisco, atrae a miles de turistas y celebridades todos los años. Carmel-by-the-Sea tiene en su historial de figuras famosas a uno de los nombres más grandes de Hollywood: Clint Eastwood, quien asumió como alcalde en los años 80.

El pueblo donde Clint Eastwood obtuvo un cargo de alcalde muy cerca de San Francisco

Clint Eastwood nació en San Francisco y es uno de los actores más conocidos de Hollywood por sus películas western. En 1986, fue electo alcalde de su pueblo, Carmel-by-the-Sea (comúnmente llamada solo Carmel), en California, consignó Univision.

Carmel-by-the-Sea destaca por sus casas de cuento de hadas (Instagram/@faeriemagazine)

El actor tuvo un mandato de dos años, de 1986 a 1988. Su motivación para postularse fue la percepción de que la alcaldesa anterior “era lejana a los ciudadanos y desatenta”. Sin embargo, Eastwood no buscó la reelección después de su mandato, según People.

Durante sus días como alcalde, Eastwood tomó varias decisiones, como revocar la prohibición de la venta pública de helados.

Su compromiso con la preservación local se evidenció también en la década de 1980, cuando adquirió el histórico Mission Ranch para resguardarlo de la urbanización. Más recientemente, ha desarrollado Teháma, una comunidad residencial de 2000 acres (809 hectáreas) que alberga el exclusivo Teháma Golf Club, informó Realtor.

Las principales atracciones de Carmel-by-the-Sea

El pueblo es un enclave costero popular entre turistas y propietarios de segundas residencias atraídos por su encantadora arquitectura y sus playas. Estas son algunas de las cosas que se pueden hacer, según Secret San Francisco.

Visitar las casas de cuento : las propiedades parecen salidas de historias fantásticas y se caracterizan por su estilo arquitectónico y por los materiales y técnicas utilizadas para su construcción, con piedra caliza local, madera y accesorios, tejas de secoya, estuco, entre otros.

: las propiedades parecen salidas de historias fantásticas y se caracterizan por su estilo arquitectónico y por los materiales y técnicas utilizadas para su construcción, con piedra caliza local, madera y accesorios, tejas de secoya, estuco, entre otros. Misión de Carmelo : es una de las 21 misiones de California. Data de 1770 y fue totalmente restaurada.

: es una de las 21 misiones de California. Data de 1770 y fue totalmente restaurada. Carmel Beach : se puede disfrutar de una hoguera o de un paseo por la cercana Carmel Beach, que se encuentra al final de Ocean Ave.

: se puede disfrutar de una hoguera o de un paseo por la cercana Carmel Beach, que se encuentra al final de Ocean Ave. Forest Theater : teatro comunitario al aire libre.

: teatro comunitario al aire libre. Catas de vino : Carmel cuenta con casi 20 salas de cata de vino en una milla cuadrada.

: Carmel cuenta con casi 20 salas de cata de vino en una milla cuadrada. Galerías de arte : tiene casi 100 galerías y es uno de los mejores destinos artísticos del país.

: tiene casi 100 galerías y es uno de los mejores destinos artísticos del país. Restaurantes : hay más de 60 magníficos restaurantes para elegir, desde comida informal a alta cocina. Ofrecen ingredientes frescos y locales.

: hay más de 60 magníficos restaurantes para elegir, desde comida informal a alta cocina. Ofrecen ingredientes frescos y locales. Compras: la mayoría de las tiendas de Ocean Ave y sus alrededores son de propiedad y gestión local.

El origen de Carmel-by-the-Sea

En 1603, Sebastián Vizcaíno, explorador español, ancló en la bahía de Monterrey y descubrió la zona que se conoce como Carmel-by-the-Sea. Durante su expedición, halló una playa junto a la desembocadura de un río y decidió llamarla Carmel en honor a los tres frailes carmelitas que formaban parte de su comitiva, detalló el sitio oficial del pueblo de California.

El lugar destaca por sus playas y paisajes, además de otras atracciones (Instagram/@thecypressinn)

Carmel se transformó drásticamente a raíz del terremoto de San Francisco de 1906, que impulsó a escritores de renombre (como George Sterling, Jack London y Robinson Jeffers) a refugiarse en sus cabañas.

Esta afluencia llevó a que, en 1916, Carmel se constituyera formalmente como ciudad con 450 habitantes, por lo que se ganó el apodo de la “ciudad de los autores literarios”.

Más tarde, en 1924, el diseño arquitectónico de la zona se vio marcado por Hugh Comstock, quien ideó una cabaña de estilo “cuento de hadas” para la colección de muñecas de su esposa, lo que sentó un precedente en la arquitectura local.

Brad Pitt y otros famosos que han elegido este pueblo para vivir por un tiempo

Este pueblo conquista cada año a miles de turistas y celebridades. Algunas de las figuras más populares que pasaron por la ciudad, según el sitio oficial de Carmel-by-the-Sea, son:

Carmel-by-the-Sea ofrece muchas actividades para turistas (Instagram/@thecypressinn)

Ansel Adams, fotógrafo.

Mary Austin, novelista y dramaturga.

Beverly Cleary, autora.

Doris Day, actriz/cantante.

Phyllis Diller, actriz y comediante.

Clint Eastwood, actor y director, exalcalde de Carmel (1986-1988).

Joan Fontaine, actriz.

Reggie Jackson, atleta.

Robinson Jeffers, poeta.

Hank Ketcham, dibujante.

Sinclair Lewis, novelista.

Jack London, autor.

John Madden, entrenador de fútbol y analista de televisión.

Upton Sinclair, autor.

George Sterling, poeta.

Robert Louis Stevenson, autor.

Edward Weston, fotógrafo.

Betty White, actriz.

Además, el actor Brad Pitt, adquirió la casa del escritor estadounidense D.L. James en Carmel por US$40 millones en 2022. Esta residencia se encuentra en lo alto de un acantilado en Carmel Highlands, y la figura se suma a la lista de celebridades que disfrutan del pueblo californiano.