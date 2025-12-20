La pequeña ciudad costera de California que es como estar en Venecia, pero sin salir de EE.UU.

Ubicada entre Santa Mónica y Marina del Rey, Venice Beach es una de las zonas más populares del sur de California. Su cercanía al mar, junto con su oferta de arte urbano, tiendas, restaurantes y bares, la ha convertido en un destino turístico emblemático de Los Ángeles.

Cuál es la ciudad de California que parece Venecia

Venice Beach es considerada la “Venecia de Estados Unidos” por sus característicos canales, inspirados en la ciudad italiana. Se encuentra a lo largo de la costa del océano Pacífico y es un punto de encuentro tanto para residentes como para visitantes que buscan actividades recreativas y culturales, según Visit the USA.

Venice Beach cuenta con canales como Venecia, Italia, que se pueden recorrer en bote (Visit the USA)

La playa cuenta con múltiples accesos pavimentados y es ideal para disfrutar del sol o practicar deportes acuáticos como el surf. Los visitantes pueden llevar su propio equipo o rentarlo en establecimientos cercanos.

Otro de sus atractivos es el Venice Skate Park, ubicado junto a la arena, donde patinadores de todo el mundo se reúnen para ejecutar trucos y acrobacias, consolidando a Venice como un referente de la cultura skate.

El nombre del barrio proviene de los canales de Venice, construidos en 1905 como homenaje a la ciudad italiana. Actualmente, se conservan seis canales que pueden recorrerse a pie y que forman parte del encanto histórico del lugar.

Qué hacer en Venice Beach, California

Además de la playa, uno de los recorridos más pintorescos es por Dell Avenue, donde se pueden apreciar puentes peatonales, casas residenciales y fauna local, como patos. Para una experiencia distinta, es posible alquilar kayaks, botes de pedales o incluso góndolas para navegar por los canales.

Parque de skate en Venice Beach (Visit the USA)

Quienes buscan un ambiente más tranquilo pueden visitar Venice Walk, un conjunto de cuatro calles peatonales —Crescent Place, Amorosa Place, Marco Place y Nowita Place— ubicadas a unos 15 minutos a pie de la playa, rodeadas de residencias de lujo, algunas pertenecientes a celebridades de Hollywood.

Abbot Kinney Boulevard es otra parada obligatoria. Esta avenida concentra restaurantes, boutiques y espacios culturales. Entre las opciones gastronómicas destaca Felix Trattoria, especializada en cocina italiana. Además, los primeros viernes de cada mes se celebran los First Fridays, con mercados nocturnos, food trucks y música en vivo, según Recreation and Parks.

Los Muros de Arte de Venice Beach son otro atractivo destacado. Cubiertos de grafitis que cambian constantemente, estos muros permiten que artistas y visitantes pinten de forma gratuita. El acceso se asigna por orden de llegada, por lo que se recomienda acudir temprano los fines de semana.

Películas y series que se han filmado en Venice Beach

Venice Beach ha sido escenario de numerosas producciones cinematográficas y televisivas, entre ellas Barbie, Baywatch, Día de San Valentín y Un par nada ejemplar.

Venice Beach es famosa porque ha sido escenario de películas y series (Recreation Parks) JuanCarlos Chan

También alberga Muscle Beach, un sitio emblemático del fisicoculturismo en California, donde comenzaron sus carreras figuras como Arnold Schwarzenegger. Desde 1963, este espacio ha sido un punto clave para competencias y exhibiciones deportivas, de acuerdo con LA City Recreation and Parks.

Muscle Beach permanece abierto todos los días, excepto durante feriados federales, jornadas de lluvia o eventos anuales de fitness.