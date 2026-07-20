El pueblo de California con 1,5 millones de “almas” y menos de dos mil residentes vivos

Ubicado en el condado de San Mateo, California, el pueblo de Colma es conocido como la ”ciudad de las almas”. La razón es que este lugar alberga 17 cementerios, incluido uno de mascotas, y aproximadamente 1,5 millones de personas enterradas, pero solo registra alrededor de 1509 residentes.

La historia de Colma, la “ciudad de las almas”, en California

Según el sitio web oficial de la ciudad de Colma, la constitución de este municipio comenzó en 1849, impulsada por la fiebre del oro que atrajo a cientos de miles de personas a San Francisco. Aunque muchos llegaron con la expectativa de enriquecerse, muchos nuevos residentes sufrieron enfermedades.

A pesar de que en su momento se establecieron 26 cementerios en San Francisco, la mayoría estaban casi llenos para la década de 1880. Los administradores de los panteones comenzaron a buscar nuevos terrenos para enterrar a los difuntos y se encontraron con Colma.

El extremo sur de la ciudad fue el más conveniente por sus buenas conexiones de transporte, ya que permitía un fácil acceso en carruaje y a caballo a través de Mission Street. Además, los tranvías conectaban ambas ciudades y los trenes pasaban junto a los cementerios.

Colma recibió miles de cuerpos que fueron exhumados en San Francisco Town of Colma

Colma albergó restos humanos de otras ciudades en sus cementerios

De acuerdo con la historia de la ciudad, hubo distintas razones por las que Colma se convirtió poco a poco en una zona llena de cementerios. Estos fueron algunos de los hechos que marcaron su desarrollo:

En junio de 1887, la Arquidiócesis Católica Romana estableció Holy Cross , el primer cementerio de Colma .

, el primer . En 1890, California promulgó el artículo 297 del Código Penal Estatal según el cual quedaban prohibidos los entierros en cualquier lugar que no fueran cementerios establecidos , es decir, creados por una ciudad, un condado, una organización nacional, religiosa o de otro tipo.

que , es decir, creados por una ciudad, un condado, una organización nacional, religiosa o de otro tipo. En marzo de 1900, el condado de San Francisco aprobó una orden que prohibía nuevos entierros al considerar que los terrenos eran demasiado valiosos como para desperdiciarse en cementerios. Este fue el hecho que movilizó los traslados a Colma.

Así fue como Colma heredó restos humanos en gran cantidad. Se calcula que otros miles fueron a parar a fosas comunes, ya que algunas familias no podían pagar los US$10 necesarios para el traslado.

Actualmente el pueblo cuenta con 17 cementerios. Se puede conocer la ubicación de cada uno de ellos, repasar la lista de los famosos enterrados en la ciudad y consultar los registros a través de la página oficial.

Personas famosas enterradas en Colma, California

Colma, en California, cuenta con 17 cementerios Town of Colma

Entre las personas más destacadas que fueron enterradas en alguno de los múltiples cementerios de Colma, según Secret San Francisco, se destacan: