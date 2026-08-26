El pueblo de California que sufre la destrucción de su patrimonio por la construcción del muro fronterizo

Tecate, California, quedó en el centro de una disputa por la construcción del muro fronterizo de Donald Trump y sus efectos sobre Kuchamaa, también llamado Pico Tecate o Cerro del Cuchumá. Organizaciones y referentes de la zona denuncian daños sobre una montaña sagrada para los kumeyaay y sobre un patrimonio que cuenta con reconocimiento oficial en Estados Unidos.

Muro fronterizo en Tecate: detonaciones alarman a la comunidad kumeyaay

Según informó Telemundo, habitantes y grupos de preservación registraron el uso de dinamita junto a Kuchamaa. Los denunciantes alertaron que las detonaciones podrían causar derrumbes en el monte o deslizamientos de tierra hacia el lado mexicano, donde existe una zona densamente poblada.

María E. Curry, especialista en preservación cultural, sostuvo que la alteración de esos espacios afecta un vínculo que atraviesa el límite entre ambos territorios. “El patrimonio cultural nos une; es una herramienta de convivencia, de amistad entre dos países, de entendimiento y hermandad”, dijo a Telemundo.

Kuchamaa: por qué el Pico Tecate es un sitio sagrado reconocido por EE.UU.

El Servicio de Parques Nacionales (NPS, por sus siglas en inglés) incluyó a Kuchamaa en el Registro Nacional de Lugares Históricos el 6 de octubre de 1992. El organismo clasificó la propiedad como un distrito histórico del condado de San Diego y destacó su importancia religiosa para los kumeyaay.

El documento de nominación delimitó un área de 510 acres (206 hectáreas). La zona protegida comienza a los 3000 pies (914 metros) de altura y alcanza la cumbre, situada a 3885 pies (1184 metros). Su límite sur coincide con la frontera internacional.

El gobierno de Donald Trump proyectó barreras de 30 pies (nueve metros) de altura, caminos, cámaras, iluminación y fibra óptica en sectores del condado de San Diego Evan Vucci (AP)

La documentación oficial describió a Kuchamaa como un lugar de aprendizaje espiritual, culto y ceremonias. También indicó que la montaña mantuvo una importancia central para la identidad kumeyaay.

El informe explicó que, dentro de esa tradición, alterar o perturbar su estado natural constituye un acto sacrílego.

El proyecto de la CBP en Tecate: nuevas barreras fronterizas

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) detalló en septiembre de 2025 un proyecto de 9,74 millas (15,7 kilómetros) de nuevas barreras en el condado de San Diego. El plan incluyó dos tramos primarios vinculados directamente con el área de Tecate.

Uno de esos segmentos comprende 7,6 millas (12,2 kilómetros) y comienza a unas 2,9 millas (4,7 kilómetros) al oeste del puerto de entrada de Tecate. Otro abarca 1,3 millas (2,1 kilómetros) y comienza unas 3,5 millas (5,6 kilómetros) al este de esa localidad.

Las barreras primarias previstas alcanzan 30 pies (9,1 metros) de altura y utilizan bolardos de acero con elementos antiescalada. El proyecto también contempla caminos de patrullaje, fibra óptica, iluminación, cámaras y otras instalaciones.

Ese conjunto de infraestructura y tecnología forma parte del denominado muro inteligente que el gobierno de Trump impulsa en distintos sectores limítrofes.

Pico Tecate: qué daños denuncian por las obras del muro fronterizo en California

Curry advirtió a Telemundo que unas 26.000 personas viven del lado mexicano cerca del Cerro del Cuchumá. La especialista señaló que la remoción de material y la erosión podrían aumentar el riesgo de inundaciones o deslizamientos hacia las zonas habitadas.

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Osvaldo Nieto, director de comunicaciones de Rancho La Puerta, también denunció efectos de las tareas realizadas junto a la propiedad. “Todas las mañanas se escuchan las caídas de las piedras”, afirmó.

El conflicto de Tecate se incorporó a una campaña de Latinos in Heritage Conservation que busca declarar en peligro a diez sitios de importancia latina y nacional. La organización incluyó lugares de California, Arizona, Nuevo México y Texas.

El impacto del muro sobre las comunidades fronterizas forma parte de los reclamos que distintos grupos plantean por los efectos culturales, ambientales y sociales de las obras.

Qué respondió la CBP por las obras del muro fronterizo en Tecate

De acuerdo con Telemundo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) otorgó exenciones que permiten desarrollar proyectos sin aplicar distintas normas de conservación ambiental, protección del agua y preservación cultural o religiosa.

El distrito histórico protegido abarca 510 acres y llega hasta la cumbre de Tecate Peak, a 3885 pies de altura National Park Service

La CBP defendió su actuación ante las denuncias sobre Tecate. El organismo afirmó que “está comprometido con un manejo ambiental y cultural responsable”.

También sostuvo que busca aplicar prácticas de gestión de obras que reduzcan los impactos sobre el ambiente sin dejar de cumplir con las necesidades operativas de la Patrulla Fronteriza.