A partir del 6 de marzo: el día en que se elegirán los candidatos para ocupar el lugar de Gavin Newsom en California

El calendario electoral de California ya está en marcha y avanza hacia su primera gran definición política. Con la primaria programada para junio, el proceso entra en una etapa decisiva: la fecha límite de inscripción que determinará quiénes competirán oficialmente por la gobernación. Ese día marcará el cierre de especulaciones y el inicio de la carrera real hacia el poder estatal.

El 6 de marzo en California: la primera gran frontera política para las elecciones 2026

El período de presentación de candidaturas abrió el 9 de febrero de 2026 y permanecerá vigente hasta el 6 de marzo a las 17 horas local.

de 2026 y permanecerá vigente a las 17 horas local. Ese momento funcionará como el corte definitivo para que aspirantes entreguen sus documentos de nominación y puedan aparecer en la boleta de la elección primaria.

El periodo de presentación de documentos, que inició el 9 de febrero, concluirá exactamente a las 17 horas local del viernes 6 de marzo, momento en el que se cerrará el acceso a la boleta electoral primaria

Según el calendario oficial publicado por el Secretario de Estado de California, ese plazo corresponde a la “Declaración de Candidatura y Periodo de Presentación de Documentos de Nominación”, etapa en la que quienes busquen cargos de nominación por voto deberán formalizar su participación. En términos prácticos, el día siguiente ya no habrá especulación: solo quedarán los políticos que completaron el proceso administrativo.

CBS News también identificó esa jornada como el siguiente hito clave en la contienda: será la fecha límite para añadir o retirar nombres de la papeleta electoral, lo que terminará de definir el mapa político de la carrera por la gobernación.

Qué ocurrirá en California después del cierre de candidaturas

Una vez terminado el plazo del 6 de marzo, el calendario electoral seguirá una secuencia precisa de etapas administrativas y políticas. Cada una acercará la elección hacia su fase decisiva.

Tras cerrarse la inscripción:

12 de marzo de 2026: sorteo aleatorio del orden en la boleta

16 de marzo de 2026: fecha límite para entregar declaraciones de impuestos corregidas de candidatos a gobernador

de candidatos a gobernador 21 de marzo de 2026: aviso formal a los candidatos

26 de marzo de 2026: publicación de la lista certificada de candidatos

Ese mismo 26 de marzo los votantes también podrán verificar su estado electoral y dirección postal.

El 12 de marzo de 2026 se llevará a cabo un sorteo aleatorio de letras para determinar el orden oficial en el que aparecerán los nombres de los candidatos certificados en la papeleta de votación

Desde abril, la campaña entra en contacto con los votantes californianos

A partir de abril, el proceso dejará de ser burocrático y pasará a ser plenamente público: comenzará la distribución de información electoral.

3 de abril : guía del votante disponible online

: guía del votante disponible online 23 de abril al 12 de mayo : envío por correo de la guía estatal y de los condados.

: envío por correo de la guía estatal y de los condados. 4 de mayo : envío de boletas por correo y apertura del voto anticipado

: envío de boletas por correo y apertura del voto anticipado 5 de mayo al 2 de junio: habilitación de buzones para depositar boletas

Además, el último día para registrarse será el 18 de mayo, mientras que el registro condicional y el voto provisional estarán permitidos del 19 de mayo al 2 de junio.

Los aspirantes a la gobernación tienen como fecha límite el 16 de marzo para entregar o corregir sus declaraciones de impuestos

El día de la elección primaria en California: 2 de junio

La elección primaria se celebrará el 2 de junio de 2026. Ese día:

Los centros de votación abrirán desde las 7 hs hasta las 20 hs (hora local).

Desde las 20 hs comenzará el reporte de resultados preliminares.

El escrutinio continuará hasta completarse.

Las boletas enviadas por correo podrán llegar hasta el 9 de junio siempre que tengan sello postal del día de la elección.