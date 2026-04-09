Adiós, California santuario: qué piensa sobre la inmigración Steve Hilton, el elegido de Trump en las elecciones 2026

Steve Hilton se posiciona como líder en las encuestas de cara a las elecciones primarias republicanas del 2 de junio en California. A lo largo de su campaña, calificó las políticas santuario como “performativas” y apuntó contra la inmigración ilegal en el Estado Dorado.

Qué opina Steve Hilton sobre las políticas santuario de California

El candidato republicano ha mostrado sus dudas acerca de las políticas santuario implementadas por el estado en diferentes entrevistas.

Durante una entrevista con FOX News y KQED, señaló que estas normativas son “performativas” y responsables de los operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) efectuados en junio del año pasado en Los Ángeles.

Esta premisa la argumenta al remarcar que la agencia se vio obligada a realizar redadas en vecindarios por no contar con el apoyo del gobierno local.

“Todo se podría haber evitado si no tuviéramos la política de santuario en California”, afirmó. “La razón por la que existe este tipo de operaciones es porque las fuerzas del orden locales se niegan a cooperar con el ICE”.

Hilton sostiene que el sistema actual envía el mensaje de que “si rompes la ley... puedes salirte con la tuya”. Por tanto, propone una “actitud cooperativa” con el gobierno federal “para que los criminales sean arrestados”.

“Hay que evitar que las cosas se salgan de control, que haya violencia y amenazas de violencia por cualquier parte. Intentemos hacer cumplir la ley“, dijo durante su entrevista con KQED.

La postura de Steve Hilton sobre la inmigración

Con relación a la comunidad migrante, el británico se describe como “pro-inmigración al 100%”. No obstante, rechaza la creación de nuevos “caminos a la ciudadanía”, al afirmar que la vía legal ya existe.

Para afianzar su argumento, señala su historia como migrante: Llegó a Estados Unidos en 2012 y obtuvo la ciudadanía estadounidense en 2021.

Steve Hilton apoya la migración legal en California Instagram/@calvarychapelchinohills

“He oído hablar del ‘camino a la ciudadanía’ y la verdad que ya tenemos uno llamado inmigración legal. Yo lo acabo de completar. Me llevó nueve años", señaló en diálogo con la periodista Annie Rose Ramos en KTLA.

Hilton expresó que, pese a que no toda la comunidad migrante es criminal, “infringieron la ley para venir a Estados Unidos”. Esto lo confirma en diálogo con FOX News, cuando detalla que los migrantes legales y los ciudadanos estaban “hartos” de la inmigración ilegal.

“Las personas llegan a Estados Unidos de la manera incorrecta. Entiendo que el sistema sea burocrático, yo mismo lo viví. Pero lo hicimos y pagamos nuestros impuestos“, dijo.

Steve Hilton remarca que los migrantes están en contra de la inmigración ilegal Freepik

Luego agregó: “La gente viene y lo hace mal, son ellos los que reciben tarjetas EBT para ir de compras al supermercado y tener celulares gratis. La gente está cansada”.

Cómo se mantiene Steve Hilton en las encuestas

De acuerdo con la última encuesta realizada por UC Berkeley, Hilton lidera con un 17% de la intención de voto entre los posibles votantes de las primarias de junio, seguido muy de cerca por el sheriff Chad Bianco (16%).

El respaldo al británico es fuerte entre los republicanos (45%), votantes conservadores (49%) y aquellos que se identifican con el movimiento MAGA (47%).