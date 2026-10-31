Elecciones USA 2026: quiénes son los candidatos a gobernador en California y qué se vota este 3 de noviembre

California celebra sus elecciones generales este martes 3 de noviembre para definir al próximo gobernador y múltiples cargos públicos. El demócrata Xavier Becerra y el republicano Steve Hilton se disputan el mandato estatal, en busca de suceder a Gavin Newsom.

Candidatos a la gobernación de California en las elecciones generales 2026

La contienda por la gobernación del Estado Dorado enfrenta al candidato del Partido Demócrata, Becerra, con el postulante del Partido Republicano, Hilton. Ambos aspirantes superaron la elección primaria del 2 de junio de 2026, cuando obtuvieron el 28% y el 24,6% de los sufragios respectivamente.

Becerra, a la izquierda, y Hilton, a la derecha, se disputan entre los favoritos para suceder a Gavin Newsom como gobernador de California Agencia AP

El actual gobernador, el demócrata Newsom, concluye su mandato sin posibilidad de reelección debido a los límites de permanencia establecidos por la ley estatal. Por este motivo, el estado elegirá a un nuevo gobernador para asumir durante los próximos cuatro años.

De acuerdo con Ballotpedia, Becerra cuenta con trayectoria como secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, fiscal general del estado y representante federal en el Congreso nacional. Su propuesta centra la prioridad en reducir el costo de vida, garantizar el acceso a la vivienda asequible, fortalecer la atención médica y proteger el presupuesto estatal.

Por su parte, Hilton ejerció como comentarista político de televisión y trabajó como asesor senior del primer ministro del Reino Unido, David Cameron. Su plataforma electoral promueve la reducción de impuestos sobre la renta y las gasolinas, la desregulación para la construcción de viviendas, el fomento a los negocios y la expansión de la producción energética.

Gavin Newsom no pudo postularse a la gobernación tras alcanzar el límite de mandatos consecutivos Facebook Governor Gavin Newsom

Cargos y medidas que se votan en California además del de gobernador

Además de la elección para la gobernación, las boletas en los 58 condados californianos incluyen la renovación de las siguientes categorías ejecutivas, legislativas y judiciales:

Vicegobernador.

Fiscal general.

Secretario de Estado de California.

Contralor y Tesorero del estado.

Comisionado de Seguros y superintendente de Instrucción Pública.

Cuatro escaños de la Junta Estatal de Igualación para la gestión del sistema tributario.

52 bancas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos correspondientes a los distritos congresionales californianos.

40 escaños del Senado estatal y 80 bancas de la Asamblea de California.

Jueces de la Corte Suprema de California y magistrados de los tribunales de apelación intermedios.

Propuestas y medidas cautelares sobre leyes estatales, iniciativas locales, elecciones municipales y juntas escolares.

Midterms 2026 en California: horario de apertura de los centros de votación

Los centros de votación presencial en todo el estado abren sus puertas a las 7 hs este martes 3 de noviembre. De esta forma, las mesas atenderán a los electores de manera ininterrumpida hasta las 20 hs, tiempo del Pacífico.

El discurso de Gavin Newsom sobre la importancia de las elecciones en California

Cabe aclarar que la legislación electoral del Estado Dorado garantiza que toda persona ubicada en la fila de espera a las 20 hs conserva el derecho de emitir su voto. Asimismo, las autoridades locales reciben los sobres de votación por correo postacreditados hasta el final de la jornada.

Los electores pueden verificar la ubicación exacta de sus centros de votación asignados en los portales oficiales de la Secretaría de Estado de California. Las juntas electorales de los condados iniciarán el conteo de los sufragios inmediatamente después del cierre oficial de las mesas.