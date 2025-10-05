En California: una mujer coloca vallas publicitarias para encontrar esposo y exige que sea demócrata y universitario
Lisa Catalano tiene 41 años y creó una página web con un formulario para que los interesados envíen sus solicitudes
En la era de las aplicaciones de citas y las redes sociales, una mujer en California decidió apostar por un método poco común para encontrar el amor: colocar su foto en vallas publicitarias con la dirección de su sitio web personal. La estrategia de Lisa Catalano rápidamente llamó la atención de los conductores en el Área de la Bahía de San Francisco y generó impacto en medios locales y nacionales.
Catalano, de 41 años, explicó a ABC7 que la idea nació de su frustración con el mundo de las citas en Silicon Valley, donde no lograba encontrar una relación estable. Después de varias experiencias fallidas, decidió crear su propia página web, MarryLisa.com, cuyo nombre se traduce como “Cásate con Lisa”.
“Al principio fue casi una broma”, contó la californiana. “Pero luego pensé que no era tan descabellado. Si los anuncios pueden vender productos, ¿por qué no podrían ayudarme a encontrar pareja? Y nada más local que una valla publicitaria”, agregó.
Con esa idea en mente, rentó 12 anuncios distribuidos en la Carretera 101, que conecta San Francisco con Santa Clara, donde diariamente circulan miles de automovilistas.
La estrategia no tardó en generar atención. Según explicó Catalano en una entrevista con NBC, uno de sus videos en TikTok superó las 60.000 reproducciones, lo que provocó un aumento inmediato en el tráfico hacia su página.
En cuestión de días, MarryLisa.com recibió cientos de visitas y varias solicitudes de hombres interesados en conocerla.
La propia Catalano dijo que ya comenzó a recibir mensajes de candidatos y que planea revisar uno a uno los formularios enviados antes de decidir con quién salir.
Quién es Lisa Catalano, la mujer detrás del sitio Marry Lisa
En su página, Lisa Catalano compartió algunos datos personales para que los hombres comprueben si serían compatibles con ella:
- Tiene 41 años y nunca se ha casado.
- Es su propia jefa y trabaja de manera independiente.
- No fuma ni consume drogas.
- Se identifica con el Partido Demócrata.
- Es fanática de los San Francisco Giants, equipo de la MLB.
- Prefiere mantener un estilo de vida sano y activo.
- Desea casarse e iniciar una familia en los próximos dos o tres años.
Además, incluyó referencias anónimas de amigos y familiares que destacan su personalidad sociable, su gusto musical y su habilidad para encontrar tesoros en tiendas de antigüedades.
Catalano también abrió un canal en YouTube para que los interesados puedan conocer más sobre ella, desde su vida familiar hasta sus imperfecciones y opiniones personales.
Cuáles son los requisitos que debe cumplir el futuro esposo de Catalano
En su página, Lisa Catalano señaló cuáles son las características que deberá cumplir su futura pareja y que no son negociables:
- Ser monógamo, con el objetivo de casarse y tener hijos.
- Contar con un título universitario.
- Practicar un estilo de vida saludable y tener buena higiene.
- Ser demócrata, liberal o tener preferencias políticas de izquierda.
- No ser particularmente religioso.
- No ser violento ni contar con antecedentes criminales.
Los hombres interesados en conseguir una cita con Catalano tendrán que llenar el formulario que se encuentra en el sitio web. Ella se contactará por teléfono o vía correo electrónico con los candidatos que más llamen su atención y que tengan valores parecidos a los de ella.
Cuando una reportera de CBS News le dijo a Lisa Catalano que su estrategia sonaba como una entrevista de trabajo, la mujer californiana respondió entre risas: “Sí, es casi una solicitud para la persona más importante que contratarás en la vida”.
