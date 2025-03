En California: urgente advertencia para quienes se hayan realizado una prueba de ADN

En los últimos años, se popularizaron en Estados Unidos las pruebas genéticas directas al consumidor y millones de personas optaron por obtener información sobre su salud y su genética a través de plataformas como 23andMe. Sin embargo, una advertencia urgente emitida por el fiscal general de California, Rob Bonta, solicitó a los usuarios de dicha empresa a eliminar su información de las bases de datos por una posibilidad de quiebra.

La situación financiera de 23andMe que preocupa en California

23andMe se destacó en el ámbito de las pruebas genéticas caseras desde su fundación. La compañía brindó a más de 15 millones de usuarios acceso a información sobre su ascendencia y salud genética. En cuánto a su servicio, la empresa permite a los consumidores enviar una muestra rápida y recibir resultados detallados por un costo de aproximadamente 200 dólares por test.

Una posible quiebra de 23andMe pone en duda la seguridad de los usuarios Unplash

Durante varios años, la plataforma se consideró un éxito y hasta alcanzó una valoración de US$6000 millones en 2020. Sin embargo, The Guardian detalló que la expansión de la firma hacia el sector farmacéutico y la investigación de medicamentos, sumados a un incidente de violación de datos en 2023, hicieron que su valor de mercado se desplome.

La reciente crisis financiera de 23andMe provocó serias dudas sobre el futuro de la empresa y, más importante aún, sobre la seguridad de los datos genéticos de los millones de usuarios que confiaron en ella para almacenar su información personal más sensible.

La advertencia del fiscal general de California sobre 23andMe

Rob Bonta emitió una advertencia a todos los usuarios californianos de 23andMe en la que afirmó que, en caso de que la compañía se declare en quiebra, no se podrá garantizar la seguridad de los datos almacenados.

Según reveló el fiscal general del Estado Dorado, los consumidores deben actuar ahora para eliminar su información genética y destruir cualquier muestra biológica que la empresa haya guardado en su poder.

De igual manera, Bonta recordó que los residentes de California tienen derechos bajo la Ley de Privacidad de la Información Genética del estado, que garantiza control sobre sus datos genéticos.

Rob Bonta solicitó a los usuarios de 23andMe que eliminen sus datos iStock

Esta legislación establece que las empresas deben obtener consentimiento explícito para la recolección, uso y divulgación de esta información delicada, y otorga a los consumidores la potestad de eliminar todo cuando lo deseen.

Pasos para eliminar tus datos genéticos

La web oficial del fiscal general de California explicó los pasos a seguir para eliminar de una vez y para siempre los datos recopilados en 23andMe. Para ello, los usuarios deben:

Iniciar sesión en el portal en línea de la empresa.

en el portal en línea de la empresa. Acceder a la sección de configuración .

. Dirigirse hasta el apartado de datos.

Seleccionar la opción de eliminar permanentemente la información genética.

Además, los usuarios pueden optar por descargar una copia de sus datos antes de proceder con la eliminación, lo cual es recomendable si desean conservar la información para su propio registro. El proceso es relativamente sencillo, pero Bonta subrayó que debe realizarse de manera urgente.

Los pasos a seguir para eliminar tu información genética Imagen ilustrativa

Impacto y consecuencias de la quiebra de 23andMe

La amenaza de quiebra de 23andMe no solo pone en riesgo los datos personales de millones de personas, sino que también abre una serie de preguntas legales y éticas sobre la privacidad de la información genética. The Guardian destacó que en muchos casos, los consumidores no son conscientes del valor y la sensibilidad de la información que proporcionan.

En un escenario de quiebra, no solo los datos genéticos podrían quedar en manos de empresas sin regulaciones claras, sino que también podrían ser objeto de ventas o cesiones sin el consentimiento adecuado.

LA NACION