En San Francisco: intentaron evitar el traslado de un migrante detenido y el ICE los atropelló

La corte migratoria ubicada en el 100 de Montgomery Street, en San Francisco, California, fue escenario este martes de un violento episodio. Una camioneta negra del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) atropelló a varios manifestantes que intentaban impedir el traslado de un inmigrante detenido, según documentaron activistas y medios locales.

Violento operativo frente a una corte migratoria en San Francisco

El incidente ocurrió el martes por la mañana, cuando alrededor de 30 civiles bloquearon la salida de agentes federales con bicicletas y barreras humanas. Por su parte, los oficiales del ICE habían detenido a un hombre dentro de la corte y buscaban llevarlo a una camioneta negra estacionada fuera del edificio, tal como informó San Francisco Chronicle.

Los agentes, con chalecos verdes y mascarillas, se enfrentaron a las personas con empujones y golpes mientras les exigían que se apartaran. Luego de que el migrante fue subido a la camioneta sin identificación, al menos seis manifestantes se aferraron al vehículo para impedir que se mueva.

Sin embargo, la camioneta avanzó de todos modos. Solo una de las personas permaneció aferrada, a pesar de que la velocidad era cada vez mayor. Finalmente, cayó segundos después sobre el asfalto, a media cuadra de distancia.

Tay Franklin, un residente de San Francisco que presenció el operativo, brindó detalles en diálogo con Mission Local: “Fue escalofriante, realmente inhumano”. Según relató, había oficiales de la Policía cerca, pero no intervinieron a pesar de los pedidos de los manifestantes.

Por su parte, la organización NorCal Resist denunció que un agente de ICE usó gas pimienta y que otro apuntó con un rifle hacia los activistas

La versión del ICE: manifestantes atacaron a los agentes

Según confirmó la vocera del ICE, Emily Covington, “los oficiales, que simplemente estaban haciendo su trabajo, fueron atacados violentamente”. En declaraciones a KRON4, sostuvo que las agresiones contra sus agentes aumentaron un 700%.

“No hay tolerancia para la violencia. Quienes resulten responsables serán procesados”, enfatizó Covington.

Aumentan las detenciones en cortes migratorias de California

Desde mayo pasado, el ICE intensificó los arrestos en cortes migratorias de California, con al menos 26 casos en San Francisco, según la directora legal de la San Francisco Immigrant Legal Defense Collaborative, Milli Atkinson.

Los agentes detienen a solicitantes de asilo tras audiencias, lo que elimina su protección judicial al solicitar que se desestimen sus casos. Esto le permite al gobierno realizar deportaciones expeditas, una estrategia expandida por Donald Trump para alcanzar el objetivo de expulsar a 11 millones de personas no autorizadas en Estados Unidos.

El gobierno argumenta que puede detener a solicitantes de asilo mientras se resuelve su situación, aunque ya hubo fallos judiciales en contra. La Constitución de Estados Unidos garantiza el derecho a una audiencia ante un juez antes de la deportación, salvo algunas excepciones.

El operativo forma parte de la estrategia de deportaciones expeditas impulsada por Donald Trump, con más de 26 arrestos en cortes locales X (@jeffbercovici)

De acuerdo a la información de San Francisco Chronicle, el 4 de julio, un juez federal ordenó liberar a una solicitante de asilo peruana que había sido detenida tras su audiencia en San Francisco sin orden judicial.

El magistrado consideró que el arresto del ICE podía causarle “daños inmediatos e irreparables”, ya que padece condiciones médicas graves que requieren medicación. Según el juez, el gobierno de Estados Unidos no justificó la detención y dictaminó que no existía riesgo de fuga, ya que había asistido a todas sus audiencias y no tenía antecedentes.