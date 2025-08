Es de Nicaragua, el ICE intentó arrestarlo en California y se atrincheró en su casa: los agentes tienen sus llaves

Un migrante nicaragüense lleva casi una semana atrincherado junto a su familia en su casa de Fontana, California. José Reyes Castro se refugió en su vivienda, tras ser perseguido por hombres encapuchados que aseguraban ser agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y trataron de arrestarlo sin mostrar una orden judicial.

Intento de captura en la calle, persecución y atrincheramiento en California

El pasado miércoles 30 de julio, José Reyes Castro iba rumbo a su trabajo cuando varios vehículos le bloquearon el paso, mientras que algunos hombres lo rodearon. Según informó el medio Univision, logró dar la vuelta y conducir a toda velocidad hasta el complejo de departamentos donde vive.

Entonces, comenzó a seguir perseguido por los autos en los que viajaban personas que aseguraban ser agentes federales. Las cámaras de seguridad instaladas en la casa de Reyes Castros captaron el momento en que el migrante entró corriendo a su casa. Pudo resguardarse apenas unos segundos antes de que dos uniformados intentaran derribar la puerta.

“Viendo a los encapuchados me dio nervios, salí huyendo. Si fueran agentes del ICE, ellos habrían traído una orden”, declaró Reyes Castro, que asegura no tener antecedentes criminales en Estados Unidos. “Aquí tengo el papel donde el juez me dijo que estaba sin ningún cargo”, comentó en diálogo con Univision.

Para el DHS, José Reyes Castro es un “peligroso delincuente indocumentado ”

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) dio otra versión. Según consignó L.A. Taco, el organismo informó: “El 30 de julio de 2025, agentes del ICE y la CBP intentaron detener a Roberto José Reyes Castro, un peligroso delincuente indocumentado nicaragüense con antecedentes penales".

Entre ellos, según preciso el DHS, se incluyen “agresión con arma mortal, exhibición de arma mortal y alteración del orden público”.

“Durante el operativo, Castro huyó de su vehículo y se dirigió hacia un complejo de apartamentos, dejando que el auto chocara contra otro vehículo al avanzar. La Policía de Fontana remolcó el auto de Castro, ya que bloqueaba un espacio para personas con discapacidad, y no regresó al lugar”“, se lee en el comunicado, donde se aclara que Reyes Castro ”continúa prófugo".

El migrante nicaragüense logró refugiarse en su casa por apenas segundos Captura CNN

El director de la Coalición para la Justicia de los Migrantes en Inland, Javier Hernández, afirmó al mismo medio que los cargos contra Reyes Castro derivaron de un conflicto con un vecino que lo acusó falsamente de amenazarlo con un cuchillo. “El ICE se centra en el hecho de que se le imputaron estos cargos, no en el hecho de que se desestimaron los cargos y no hubo pruebas de que hubiera cometido ningún delito”, aseguró.

Atrincherado en su casa de California hace casi una semana: vigilancia constante y temor

Tras el fallido arresto, Reyes Castro denunció que hombres que se identificaron como agentes federales permanecieron en las inmediaciones de su vivienda durante varios días.

En diálogo con CNN, expresó que tiene miedo, ya que a través de las cámaras dos uniformados le mostraron que tenían las llaves de su casa y de su camioneta.

"Vamos a venir por ti, tarde o temprano“, aseguró que le dijeron. El mismo temor siente su hija, de 12 años, que manifestó: “Sentí terror, pensando que iban a entrar”.

Captura de la cámara de seguridad, en la que un agente muestra que tiene las llaves de la vivienda Facebook: Inland Coalition for Immigrant Justice

Para Javier Hernández, la familia “corre riesgo al estar en esa casa”, pero “no tiene otro lugar a donde ir”. Asimismo, explicó que no pueden regresar a Nicaragua porque el hombre es un disidente político y podría ser arrestado al llegar a su país de origen.

Mientras tanto, sus vecinos y organizaciones los ayudan con alimentos, artículos de primera necesidad y asistencia legal.