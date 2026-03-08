Es oficial: la norma que podría cambiar las elecciones en California y que ya firmaron miles de personas

Una iniciativa de enmienda constitucional en California obtuvo las firmas de electores necesarias y formará parte de las boletas en las próximas elecciones. Concretamente, la norma modifica los requisitos de identificación y obligaría a que los votantes cuenten con documentación para poder emitir sufragio. En caso de aprobarse, este cambio afectaría también a los recuentos.

La iniciativa de identificación de votantes de California obtuvo las firmas necesarias

Según informó la Secretaría del Estado, la propuesta se presentó originalmente en septiembre de 2025.

En aquel entonces, se habilitó el plazo para comenzar con la búsqueda de apoyos y buscar el umbral necesario para someterla a votación.

En caso de aprobarse, la iniciativa impondría nuevos requisitos para el registro de votantes en California Freepik

Bajo el nombre de Iniciativa de Identificación de Votantes, o California Voter ID Initiative en inglés, la normativa debía alcanzar las 874.641 firmas válidas para formar parte de las boletas en las elecciones generales del 3 de noviembre.

Lo cierto es que la propuesta superó ampliamente ese umbral y obtuvo 1,3 millones de firmas, de acuerdo con Los Angeles Times.

Actualmente, las autoridades realizan el proceso de validación correspondiente para confirmar que esas firmas sean reales y pertenezcan a votantes del Estado Dorado.

Si ese paso se completa sin problemas, la California Voter ID Initiative estará en las elecciones de noviembre y los votantes deberán manifestarse.

La California Voter ID Initiative obtuvo las firmas necesarias y se votará en las elecciones del 3 de noviembre Bryon Houlgrave - FR172027 AP

En caso de que obtenga la aprobación, el gobierno estatal estará obligado a aplicar la enmienda y los cambios en la normativa, ya que no se trata de una ley que necesite promulgación.

Qué establece la California Voter ID Initiative

De acuerdo con lo que presenta el texto de la iniciativa, tiene las siguientes claves:

Obliga a la Secretaría de Estado y a los funcionarios de los condados a mantener listas de registros actualizadas . Se debe verificar la ciudadanía de los votantes y anualmente informar qué porcentaje de los padrones fue revisado.

. Se debe verificar la ciudadanía de los votantes y anualmente informar qué porcentaje de los padrones fue revisado. Distingue dos requisitos de identificación : quienes voten en persona deberán llevar una identificación emitida por el gobierno , mientras que quienes lo hagan por correo deben aportar los últimos cuatro dígitos de un número de identificación gubernamental único que coincida con su registro.

: quienes voten deberán llevar una , mientras que quienes lo hagan deben aportar los que coincida con su registro. Las autoridades de California estarían obligadas a entregar una tarjeta de identificación de votante sin costo a cualquier elector elegible que la solicite.

a cualquier elector elegible que la solicite. Se considerará que las boletas están validadas solo después de verificar la identidad de la persona y confirmar que únicamente emitió un voto en esa elección.

de la persona y confirmar que únicamente emitió un voto en esa elección. Todos los años se deberán realizar auditorías sobre el cumplimiento de la Iniciativa de Identificación de Votantes.

Una tendencia nacional: Trump quiere agregar requisitos de identificación de votantes

En el mismo sentido que esta propuesta de California, Donald Trump manifestó su pedido de que se apruebe la SAVE America Act de 2026. Lo hizo durante su discurso en el Estado de la Unión.

Contenido en la H.R. 7296, el proyecto de ley haría más estrictos los pasos para verificar la ciudadanía estadounidense al votar en elecciones federales.

Entre otras cosas, obligaría a votantes presenciales a llevar una identificación no digital con foto válida para emitir sufragio.

Además, al igual que la California Voter ID Initiative, propone controles sobre los padrones y la obligatoriedad de verificar de manera eficiente las listas.