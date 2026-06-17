Oficial y confirmado: California va a segunda vuelta por elecciones especiales y será en agosto 2026

Los votantes del Distrito Congresional 14 de California deben regresar a las urnas el próximo 18 de agosto. La Secretaría de Estado ya tiene fijada esa fecha para la elección general especial que define quién ocupará el escaño federal vacante hasta enero de 2027.

Resultados de la primaria especial en California: Aisha Wahab avanza al 18 de agosto

La convocatoria a una segunda instancia electoral se produjo luego de que ningún candidato alcanzara la mayoría requerida en la primaria especial realizada el 16 de junio. La normativa vigente establece que, en estos casos, la definición pasa a una nueva elección entre los dos postulantes con mejor desempeño.

Ya se contabilizaron el 82% de los votos en las elecciones especiales primarias en California y los resultados indican que habrá una segunda vuelta

De acuerdo con los resultados parciales difundidos por AP News, con el 82% de las boletas procesadas, la aspirante del Partido Demócrata Aisha Wahab muestra una gran ventaja. Los resultados hasta el momento son:

Aisha Wahab (demócrata): lidera la contienda con el 42,4% de los votos (45.380 sufragios) y ya ha asegurado su avance a la elección de segunda vuelta.

(demócrata): lidera la contienda con el de los votos (45.380 sufragios) y ya ha asegurado su avance a la elección de segunda vuelta. Melissa Hernandez (demócrata): se encuentra en segundo lugar con el 16,7% (17.848 votos).

(demócrata): se encuentra en segundo lugar con el (17.848 votos). Rakhi Israni Singh (demócrata): cuenta con el 13,2% (14.160).

(demócrata): cuenta con el (14.160). Wendy Huang (republicana): obtiene el 9,3% (9908).

(republicana): obtiene el (9908). Dena Maldonado (republicana): cuenta con el 8,9% (9479).

(republicana): cuenta con el (9479). Tom Wong (republicano): cuenta con el 4,3% (4616 votos).

(republicano): cuenta con el (4616 votos). Sheriene Ridenour (demócrata): obtiene el 2% (2188 votos).

(demócrata): obtiene el (2188 votos). Jack Wu (republicano): obtiene el 1,8% (1888 votos).

(republicano): obtiene el (1888 votos). Victor Zevallos (sin preferencia de partido, NPP): obtiene el 0,7% (740 votos).

(sin preferencia de partido, NPP): obtiene el (740 votos). Alisha Cordes (demócrata): obtiene el 0,6% (646 votos).

(demócrata): obtiene el (646 votos). Jot Thiara (demócrata): obtiene el 0,2% (246 votos).

Por qué California tarda tanto en contar los votos en las elecciones

Elección especial de California: cómo funciona el sistema top-two y qué se necesita para ganar

El sistema utilizado para este tipo de comicios en California es conocido como “top-two primary”. Todos los candidatos participan en una misma boleta, independientemente de su afiliación partidaria.

La legislación estatal establece que si un postulante supera el 50% de los votos en la primaria especial obtiene directamente el cargo. Al no haberse producido esa situación en el Distrito 14, la definición deberá resolverse mediante una nueva votación.

La elección general especial está programada para el 18 de agosto. En esa instancia compiten los dos candidatos más votados de la primaria, sin importar si pertenecen al mismo partido político.

Vacante de Eric Swalwell: por qué California convocó elecciones en el Distrito 14

La votación fue convocada para cubrir el período inconcluso dejado por el exrepresentante Eric Swalwell. La vacante se produjo tras su salida anticipada del Congreso.

La legislación estatal prevé este procedimiento cuando un cargo legislativo federal queda libre antes de finalizar el mandato correspondiente. El objetivo es garantizar la representación del distrito hasta la finalización oficial del período.

Una vez certificada la elección especial, el nuevo representante asumirá para completar el período pendiente. El proceso de validación de resultados tiene como fecha límite el 25 de septiembre.

Esto significa que el vencedor ocupará el escaño durante un lapso reducido, desde finales de septiembre hasta la apertura del nuevo Congreso en enero de 2027.

Al mismo tiempo, el Distrito 14 participará de las elecciones generales ordinarias del 3 de noviembre, donde se definirá quién ejercerá el cargo durante el siguiente mandato completo, correspondiente al período 2027-2029.

Aisha Wahab va en busca del escaño vacante de Eric Swalwell en la Cámara de Representantes de Estados Unidos Facebook Aisha Wahab

Elecciones de medio término 2026 en EE.UU.: fechas clave del calendario electoral

La elección especial de California forma parte del calendario electoral de 2026, año en el que EE.UU. renovará cargos legislativos federales, además de distintas gobernaciones y puestos estatales.

El cronograma incluye elecciones primarias que en algunos estados comenzaron en marzo y concluirá con las generales de noviembre. Estos comicios definirán la integración del Congreso durante la etapa final de la presidencia de Donald Trump.