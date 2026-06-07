La nueva ley de California que dará tres días para cancelar la compra de ciertos autos desde octubre 2026

Los consumidores de California contarán con nuevas protecciones al momento de comprar o arrendar un vehículo a partir del 1° de octubre de 2026. Ese día entrará en vigor la conocida como CARS Act, una reforma que busca limitar prácticas engañosas en concesionarios y otorgar nuevos derechos a quienes adquieran determinados vehículos usados. Entre los cambios más importantes aparece la posibilidad de cancelar ciertas adquisiciones.

CARS Act en California: qué prácticas de concesionarios quedarán prohibidas

Según establece la Ley de California para Combatir las Estafas en la Venta de Automóviles (CARS Act), la normativa fue creada con el objetivo de proteger a compradores y arrendatarios de vehículos nuevos y usados frente a prácticas comerciales consideradas injustas o engañosas dentro de la industria automotriz.

Los clientes que adquieran un vehículo usado de hasta 50.000 dólares tendrán un plazo legal de tres días para cancelar la compra y devolver la unidad Freepik

La legislación también deja en claro que las protecciones otorgadas a los consumidores no pueden ser renunciadas mediante contratos o acuerdos privados. Cualquier intento de un comprador de renunciar a los derechos previstos por esta norma será considerado contrario al interés público y, por lo tanto, inválido e inaplicable.

Además, la ley aclara que las herramientas legales que incorpora no reemplazan otros recursos disponibles para los consumidores. Por el contrario, se suman a las vías de protección ya existentes bajo otras normas estatales. La ley fue firmada en octubre de 2025 por el gobernador de California, Gavin Newsom, y entrará en vigor un año después, este 1° de octubre de 2026.

Cómo funcionará el derecho de cancelación para autos usados en California

A partir de octubre de 2026, determinados compradores tendrán derecho a cancelar una operación después de haber firmado el contrato. La medida se aplicará a vehículos usados cuyo precio de venta sea igual o inferior a 50.000 dólares. En esos casos, el comprador dispondrá de un período de tres días para anular la adquisición o el arrendamiento del vehículo.

El beneficio dejará de estar disponible si el automóvil fue conducido más de 400 millas (643 km) desde el momento de la entrega. De esta manera, la ley intenta equilibrar la protección al consumidor con los intereses comerciales de los concesionarios.

Para hacer válido el derecho de devolución, el automóvil no deberá superar las 400 millas (643 km) recorridas desde el momento exacto de su entrega Freepik

Nuevas obligaciones para concesionarios de California sobre precios y financiamiento

Entre las prácticas que quedarán expresamente prohibidas se encuentran las declaraciones falsas relacionadas con aspectos considerados materiales para la decisión de compra. Esto incluye información vinculada al precio final del vehículo, las condiciones de financiamiento y los términos de un contrato de arrendamiento.

También será ilegal proporcionar datos engañosos sobre productos o servicios adicionales ofrecidos junto con el automóvil. Los concesionarios no podrán exagerar beneficios, ocultar limitaciones ni tergiversar costos asociados a esos complementos.

La normativa además prohíbe ocultar si una operación corresponde realmente a una venta o a un arrendamiento, así como anunciar vehículos a un precio total que posteriormente no se respete o promocionar unidades cuya disponibilidad no sea real.

Los vendedores no podrán afirmar falsamente que un consumidor fue preaprobado para un financiamiento o que tiene garantizado el acceso a determinados productos o servicios. Tampoco podrán brindar información incorrecta sobre la cancelación de préstamos asociados a vehículos entregados como parte de pago.

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Qué deberán informar los concesionarios sobre el precio total de los vehículos

La ley define el concepto de “precio total” como el monto completo de venta del vehículo, incluidos los ajustes aplicados por el concesionario y los costos de los elementos instalados al momento de la publicidad. Quedan excluidos los impuestos gubernamentales, las tarifas de registro y los cargos por licencias.

Los concesionarios estarán obligados a mostrar ese precio total de manera clara y visible en cualquier anuncio que mencione un vehículo específico, un monto o condiciones de financiamiento. Cuando durante una negociación se ofrezcan productos o servicios adicionales, el concesionario tendrá que informar por escrito que esos complementos son opcionales y que el vehículo puede adquirirse sin ellos.

Asimismo, si se discuten pagos mensuales, el vendedor deberá informar cuánto dinero terminará por pagar el consumidor al finalizar el contrato una vez realizados todos los pagos previstos.