Freno a Trump en California: antes de las midterm elections 2026 rechazan anulación de 20.000 votos

El tribunal federal del distrito de Los Ángeles frenó la solicitud de la administración Donald Trump para segregar y paralizar el recuento de hasta 20.000 votos en California. La resolución judicial mantiene la validez del proceso electoral en marcha frente a las demandas impulsadas por el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés).

Trump y las midterms en California: qué decidió el juez sobre los 20.000 posibles votos

El juez David Carter rechazó de forma definitiva la petición del gobierno federal para congelar el procesamiento de 20.000 papeletas bajo la acusación de irregularidades en el padrón electoral. La administración Trump presentó una demanda a mediados de octubre contra los funcionarios electorales californianos tras alegar la presencia de probables ciudadanos no estadounidenses en las listas.

El gobierno de Donald Trump buscaba congelar el procesamiento de 20.000 papeletas en California con el argumento de que existían irregularidades en el padrón electoral WIN MCNAMEE/AFP

De acuerdo con AP, la pretensión del DOJ buscaba obligar a las autoridades del estado a separar esos sufragios y posponer su recuento hasta verificar el estatus migratorio de cada elector. El gobierno federal había dado a las autoridades electorales un plazo de 48 horas para revisar la lista de personas señaladas.

Los representantes de la administración sostuvieron que esta medida preventiva buscaba evitar la dilución del voto de los ciudadanos estadounidenses en las elecciones de medio término. Sin embargo, la decisión del magistrado impide la exclusión de dichos sufragios y garantiza su cómputo formal dentro del sistema estatal.

Por qué el juez David O. Carter rechazó la solicitud del DOJ sobre los votos en California

Según AP, Carter argumentó en su fallo que la segregación de votos causaría “estragos” y alteraría el desarrollo de la votación en curso. En ese marco, el magistrado destacó que más de 3,7 millones de personas ya habían votado en California y, solo en el condado de Los Ángeles, se habían procesado más de 500 mil papeletas.

Asimismo, la resolución señala que apartar las papeletas exige nuevos métodos de clasificación que amenazan con privar del derecho de voto a numerosos ciudadanos. El tribunal enfatizó que esta medida produce el mismo efecto que una purga del padrón electoral dentro del período prohibido por la ley.

El juez de distrito consideró que, de aplicarse la propuesta del gobierno de Trump para anular 20.000 papeletas en California, se alteraría el desarrollo de las elecciones Magnific

El fallo establece que la Ley Nacional de Registro de Votantes prohíbe modificaciones en los padrones electorales durante los 90 días previos a una elección general. El magistrado concluyó que alterar el proceso destruiría la “confianza en la democracia” y causaría un daño “irreparable”.

Además, el juez recordó que la fiscalía tiene facultades para perseguir delitos individuales sin alterar el desarrollo de los comicios. El tribunal mencionó los cargos presentados contra 28 residentes permanentes legales por presuntos delitos electorales como prueba de que el gobierno puede aplicar la ley sin afectar las elecciones.

El DOJ ya apeló el fallo que rechazó separar 20.000 posibles votos en California

Los fiscales del DOJ anunciaron que apelarán de manera inmediata la resolución emitida por el tribunal de distrito, según AP. El Departamento de Justicia presentó una apelación ante el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito la noche del miércoles 28 de octubre, pocas horas después de que el juez David O. Carter rechazara su solicitud de emergencia.

El fiscal federal adjunto Bill Essayli manifestó que la falta de separación de estas papeletas genera “daño” en los ciudadanos estadounidenses. La representación legal del ejecutivo federal sostiene que la segregación no anula los votos, sino que preserva el Estado de Derecho.

El discurso de Gavin Newsom sobre la importancia de las elecciones en California

El equipo jurídico del presidente insiste en la necesidad de aplicar esta medida en el Estado Dorado y en otras regiones con contiendas clave. La estrategia del Departamento de Justicia contempla acciones similares en Washington y Alaska para intervenir en el cómputo de las elecciones legislativas.