Newsom carga contra Trump: la nueva encuesta que genera preocupación en la Casa Blanca

El gobernador de California, Gavin Newsom, difundió una encuesta que muestra un fuerte rechazo a la gestión de Donald Trump. Según los resultados, el 65% de los estadounidenses desaprueba cómo el gobierno federal maneja la economía.

La crítica de Newsom a Trump y los datos de la encuesta

El gobernador Newsom utilizó sus redes sociales para lanzar una crítica contra el presidente Trump. En esta ocasión, hizo referencia al aumento de precios en territorio norteamericano: “Los estadounidenses están pagando más por comestibles, alquiler y gasolina”.

El mensaje de Newsom contra Trump y los datos de la encuesta Captura de pantalla

Newsom también escribió en la publicación X: “¿Qué está haciendo el presidente Trump? Él y su familia de aprovechados están sacando ventaja y haciéndose más ricos”.

El mensaje está acompañado de un video con los resultados de la encuesta más reciente de CBS News y YouGov sobre la percepción del desempeño del presidente estadounidense con respecto a la economía y otros temas.

Qué dice la encuesta difundida por Newsom sobre el gobierno de Trump

A menos de 100 días de las elecciones legislativas de medio término para determinar la nueva conformación del Congreso, la administración Trump enfrenta una creciente desaprobación. La encuesta reveló que la mayoría de la población no está de acuerdo con el rumbo económico que lleva Estados Unidos.

Según los resultados, el descontento con la situación del país norteamericano en ese aspecto es marcado: el 65% de los encuestados desaprueba el manejo de la economía por parte del republicano. Los puntos de mayor crítica son:

Inflación : más del 70% de los encuestados rechaza la manera en la que el mandatario lidia con el aumento de precios.

: más del 70% de los encuestados rechaza la manera en la que el mandatario lidia con el aumento de precios. Costo de vida : casi el 87% de los ciudadanos considera que la administración federal no está enfocada lo suficiente en bajar el costo de vida.

: casi el 87% de los ciudadanos considera que la administración federal no está enfocada lo suficiente en bajar el costo de vida. Impacto en el hogar: los elementos que generan mayor presión entre las familias estadounidenses son los precios de la gasolina, que promedian arriba de US$4 por galón y el costo de la comida.

La guerra contra Irán, otro factor que afecta la imagen de Trump

La encuesta de CBS News y YouGov también mostró que la política exterior representa un tema sensible para los ciudadanos estadounidenses. El medio recordó que el presidente Trump dijo que el conflicto con Irán duraría entre cuatro y seis semanas, pero ya se acerca a su sexto mes.

La encuesta también mostró una desaprobación mayoritaria con respecto al manejo de Trump sobre el conflicto con Irán ALEX BRANDON - POOL

El 63% de los encuestados opinó que la guerra va mal para EE.UU. y manifestó que el conflicto debería terminar de inmediato. El sondeo también reveló que las palabras más comunes que los votantes utilizan para describir sus sensaciones ante el conflicto armado son “incierto” y “frustrado”.

Casi siete de cada diez encuestados afirman que no tienen claridad sobre lo que sucede en el estrecho de Ormuz y están convencidos de que la situación se ve reflejada en problemas económicos y la suba en los precios de la gasolina.

A pesar de la desaprobación, la Casa Blanca defiende su postura y afirma que el presidente Trump tomó el camino correcto en cuanto al conflicto con Irán.