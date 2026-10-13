Gavin Newsom advierte por el ICE en California: “Socava nuestra economía y aterroriza a las comunidades”

El gobernador de California, Gavin Newsom, pidió a los residentes mantenerse informados, conocer sus derechos constitucionales y preparar un plan de emergencia familiar ante los reportes de una mayor presencia de agentes federales de inmigración en distintas comunidades del estado. El llamado se difundió el 9 de octubre, en medio de las preocupaciones por los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Qué dijo Newsom sobre los operativos del ICE en California

En un comunicado oficial publicado el 9 de octubre, el gobierno de California difundió las declaraciones de Newsom y una serie de recomendaciones para que las familias sepan cómo actuar ante posibles operativos migratorios.

“Donald Trump utiliza el miedo y el pánico como un arma: pone en riesgo a las familias, socava nuestra economía y aterroriza a las comunidades”, afirmó el gobernador.

El mandatario también sostuvo que ningún presidente está por encima de la Constitución y que todas las personas tienen derechos.

Newsom aseguró que California defenderá a sus comunidades y exigirá responsabilidades a los agentes federales. Además, instó a los residentes a conocer sus derechos y ejercerlos de manera segura.

El comunicado señaló que la prioridad del estado es la seguridad pública y destacó la importancia de que los residentes puedan denunciar delitos y pedir ayuda sin temor. También recordó que las fuerzas policiales estatales y locales no actúan como agentes federales de inmigración.

Según la administración estatal, las leyes de California limitan su participación en la aplicación de las normas migratorias federales, aunque permiten determinadas formas de cooperación, entre ellas las vinculadas con delitos violentos.

En los días siguientes también circularon reportes periodísticos sobre una presunta operación denominada “Operation Safe California”, que contemplaría arrestos de inmigrantes indocumentados.

El plan contra el ICE que recomendó Newsom en California

Newsom pidió a los migrantes que no esperen a una emergencia para organizarse. Entre las recomendaciones figura preparar un plan familiar para el caso de que uno de los padres o tutores sea detenido.

Bajo las regulaciones vigentes en California, el ICE tiene prohibido ingresar sin una orden judicial a ciertos sectores de hospitales y centros de salud Imagen ilustrativa generada con IA

La guía estatal aconseja:

Identificar contactos de emergencia y asegurarse de que los familiares sepan cómo comunicarse con ellos.

y asegurarse de que los familiares sepan cómo comunicarse con ellos. Organizar el cuidado de los niños y otras personas dependientes si uno de sus padres queda detenido.

si uno de sus padres queda detenido. Guardar documentos importantes y números telefónicos en un lugar seguro y accesible para las personas de confianza.

en un lugar seguro y accesible para las personas de confianza. Recordar el número de registro migratorio , conocido como número A , si la persona tiene uno, y compartirlo con familiares para facilitar su localización en caso de detención.

, conocido como , si la persona tiene uno, y compartirlo con familiares para facilitar su localización en caso de detención. Buscar asesoramiento legal confiable y desconfiar de quienes prometan resultados migratorios garantizados a cambio de dinero.

El estado también recordó que las personas tienen derecho a guardar silencio y solicitar asistencia legal. Si son detenidas, pueden pedir hablar con un abogado y no deberían firmar documentos que no comprendan o que no hayan tenido la oportunidad de revisar con asesoramiento legal.

Ante la llegada de agentes a una vivienda, los ocupantes generalmente no están obligados a abrir la puerta de inmediato. Pueden pedir que los agentes muestren una orden judicial firmada por un juez.

Si una persona presencia un operativo, el estado recomienda mantener una distancia segura y no amenazar, agredir, obstruir ni interferir físicamente con los agentes.

El gobierno de California también recuerda que es posible observar y documentar pacíficamente ciertas actuaciones policiales cuando la ley lo permite.

Cómo denunciar abusos de agentes del ICE en California

California cuenta con un portal del Departamento de Justicia estatal para recibir denuncias sobre posibles conductas ilegales de agentes federales, incluidos oficiales del ICE y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

Newsom recomendó a las familias migrantes de California elaborar planes de acción ante detenciones del ICE Fotomontaje realizado con IA // Foto: X @CAgovernor

El formulario permite enviar información, fotografías y videos sobre incidentes que podrían involucrar uso excesivo de la fuerza, registros o detenciones ilegales y otras posibles vulneraciones de derechos.

California también recordó que aprobó protecciones para estudiantes, escuelas, hospitales públicos, trabajadores y familias migrantes.

Las medidas incluyen salvaguardas para determinada información personal y requisitos para ciertas actuaciones migratorias en centros educativos y áreas no públicas de hospitales públicos.