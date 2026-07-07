Tom Homan, zar de la frontera de Trump, sobre el ICE: “10.000 arrestos en menos de cinco días”

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) alcanzó a realizar 10.000 arrestos en menos de cinco días a fines de junio. Tom Homan, zar fronterizo de la administración, confirmó el incremento en la actividad operativa del organismo federal.

Qué dijo Tom Homan sobre las detenciones del ICE en Estados Unidos

El funcionario resaltó los resultados obtenidos tras intensificar los operativos de la agencia en diversas ciudades de EE.UU. Durante una entrevista concedida a la cadena Fox News, Homan expuso la magnitud de las cifras alcanzadas por los agentes.

El zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, actualizó las cifras de detenidos por el ICE Steve Karnowski - AP

“Rompieron [ICE] todos los récords posibles. 10.000 arrestos en menos de cinco días”, afirmó el funcionario. Esta declaración corroboró los reportes previos que diversos medios estadounidenses difundieron sobre el alto volumen de capturas registradas.

La postura de Homan ante el estatus legal de los detenidos

Homan aprovechó el espacio para precisar la composición de las personas arrestadas por las fuerzas federales. Según sus palabras, las autoridades mantienen un enfoque amplio respecto a quiénes son objeto de estas intervenciones migratorias.

“Miré ayer... Justo más de la mitad de todos los que estamos arrestando son criminales. Aproximadamente la mitad no son criminales”, declaró el funcionario durante la entrevista con Fox News. En ese marco, dejó en claro que, aunque priorizan las amenazas a la seguridad pública, la política actual es “contundente” y reconoció que cualquier indocumentado podría terminar detenido.

El zar fronterizo enfatizó su visión sobre la estrategia implementada bajo la administración del presidente Donald Trump. “El fondo del asunto es que todos están en la mesa”, sentenció.

Análisis de datos y tendencias en los arrestos del ICE

El ICE no suele publicar cifras oficiales sobre arrestos. No obstante, registros compartidos por la Universidad de California en Berkeley sugieren un incremento en la cantidad de detención durante los últimos meses.

Homan aseguró que las cifras de arrestos del ICE en los últimos días son "históricas" Fotomontaje editado con IA

Una cifra de 2000 detenciones diarias -resultado del promedio por día en base a los 10.000 arrestos en cinco días confirmados por Homan- representa un incremento al compararse con periodos previos de la administración. Por ejemplo, en diciembre de 2025 se registraron 1283 arrestos diarios, cifra que se posicionó hasta como la de mayor actividad desde el inicio del mandato de Trump.

En enero, la media nacional se ubicó en 1212 capturas por día tras el despliegue de agentes en Minneapolis. Las cifras descendieron a 1057 arrestos diarios durante el mes de febrero, según datos del Proyecto de Datos de Deportación compartidos por Fox News.

Homan confirmó que el ICE no realiza operaciones migratorias en partidos del Mundial

A principios de junio de 2026, el zar fronterizo brindó una entrevista a CBS News en la que aseguró que el objetivo del ICE durante los partidos del Mundial 2026 no es realizar operaciones migratorias. No obstante, explicó que el foco está puesto en garantizar la seguridad de turistas, empleados y deportistas.

Si bien los agentes no se dedican a detener indocumentados durante los partidos, realizan controles en los alrededores de los recintos. Homan, advirtió que, cuando los uniformados adviertan algún crimen que involucre a un inmigrante, actuarán de forma inmediata.