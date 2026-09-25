Gavin Newsom, gobernador de Californiam contra Chad Bianco: “La gente merece saber que su voto se cuenta y está seguro”

Una disputa por cientos de miles de boletas electorales terminó con una decisión de la Corte Suprema de California que obliga al sheriff del condado de Riverside, Chad Bianco, a devolverlas y establece límites sobre quién puede tenerlas bajo su custodia. El gobernador Gavin Newsom celebró el fallo del máximo tribunal.

Newsom habló sobre la decisión de la Corte Suprema de California

Después de conocerse el fallo, Newsom difundió un comunicado en el que vinculó la decisión judicial con las nuevas normas electorales aprobadas en California.

El gobernador destacó que el estado aprobó recientemente un paquete de 13 leyes destinadas a reforzar las protecciones sobre el proceso electoral.

En su declaración, Newsom sostuvo: “La decisión de hoy confirma que en California defenderemos la democracia utilizando cada rama del gobierno. Y las nuevas leyes que firmé la semana pasada agregan nuevas protecciones para que ataques como este no puedan volver a ocurrir”.

“La gente merece saber que su voto se cuenta y está seguro, y en California haremos todo lo posible para proteger ese derecho constitucional, este año y en adelante”, manifestó el mandatario.

El mensaje del gobernador llegó pocas horas después de que el máximo tribunal estatal estableciera que Bianco debía respetar las reglas electorales y reconociera la autoridad del fiscal general del estado sobre el sheriff de Riverside.

Qué resolvió la Corte Suprema de California sobre las boletas

La Corte Suprema de California determinó el jueves 24 de septiembre que la incautación de las boletas realizada por Bianco fue ilegal y ordenó que los documentos electorales sean devueltos. La opinión del máximo tribunal se expresó en dos resoluciones separadas sobre el mismo hecho.

El caso se originó en la elección especial de noviembre de 2025 sobre la Proposición 50, una medida vinculada al rediseño de los distritos electorales del estado.

Newsom vinculó la decisión de la Corte Suprema con un paquete de 13 leyes electorales recientemente firmadas @CAgovernor

Bianco había incautado en febrero de este año aproximadamente 650.000 boletas correspondientes a esa elección. La medida fue tomada después de que un grupo local de ciudadanos presentara una denuncia sobre una presunta irregularidad.

En primer lugar, la Corte Suprema respondió sobre la acción que tomó el sheriff. El fallo del caso denominado Cervantes v. Bianco 9/24/26 SC estableció que las boletas deben permanecer bajo control de las autoridades electorales, incluso si existe una investigación penal.

Por otro lado, la resolución del caso Bonta v. Bianco 9/24/26 SC opinó sobre la disputa que se generó entre Bianco y el fiscal general de California, Rob Bonta. El conflicto se originó porque el funcionario estatal ordenó detener la investigación, pero el sheriff no acató.

El fallo del máximo tribunal reconoció la autoridad del fiscal general y marcó que las órdenes que emita a los sheriffs de condados del Estado Dorado son vinculantes y deben ser cumplidas.

Boletas incautadas en California: la investigación de Chad Bianco

De acuerdo con Associated Press, Bianco comenzó su propio recuento poco después de quedarse con las boletas. La revisión fue realizada por funcionarios de la oficina del sheriff bajo la supervisión de un administrador especial designado por un tribunal.

Chad Bianco incautó en febrero aproximadamente 650.000 boletas como parte de la investigación de una denuncia ciudadana Noah Berger - FR34727 AP

El recuento, sin embargo, duró pocos días. Bianco lo suspendió después de que la Corte Suprema de California ordenara detener el procedimiento.

La explicación inicial del sheriff se remontaba a una denuncia presentada por un grupo ciudadano. La organización aseguró que existía una diferencia de aproximadamente 45.000 votos entre las boletas emitidas y las recibidas en el condado de Riverside durante la elección de la Proposición 50.

Pero el registrador de votantes del condado, Art Tinoco, presentó otra interpretación de los datos. Según su explicación, el grupo leyó de manera incorrecta la información electoral y la diferencia real era de 103 votos.